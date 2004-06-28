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Авторы "Симпсонов" показали трейлер нового мультсериала. Видео

Авторы "Симпсонов" показали трейлер нового мультсериала. Видео Премьера нового мультсериала Disenchantment (Разочарование) состоится 17 августа.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем канале первый тизер мультсериала Разочарование от создателя Симпсонов и Футурамы Мэтта Грейнинга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.

Действие нового проекта Грейнинга развернется в средневековом королевстве Дримленд. Главными героями станут молодая принцесса Бин, страдающая алкоголизмом, ее компаньон Элфо и личный демон девушки Люци.

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В тизере показано, как Бин здоровается со своим отцом-королем, который не сразу ее узнает.

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 Теги: Disenchantment, трейлер, мультсериал

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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