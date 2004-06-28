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Кадры последствий ночной бури в Днепре. Видео
После вчерашнего дождя улицы города буквально залиты водой
Вечером 29 июня в Днепре началась буря: сильные порывы ветра и мощные раскаты грома были слышны в каждом уголке города, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Стихия нанесла ущерб инфраструктуре города: несколько упавших деревьев повредили электропровода и автомобили.
На территории Днепропетровской области упало 150 деревьев. Об этом сообщает Информатор.
В пресс-службе ГСЧС сообщили, что падающие столбы и деревья повредили два автомобиля, припаркованных на улице. Кроме того, по состоянию на 5:00, без электричества осталось 135 абонентов. Проблемы с электроснабжением также возникли у близлежащих населенных пунктов — Новомосковска и Подгородного.
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После вчерашнего дождя улицы города буквально залиты водой. Местами лужи настолько большие, что напоминают миниатюрные водоемы. В такую погоду лучше воздержаться от длительных прогулок. Отправляясь по делам, не забывайте о правилах безопасности: не подходите близко к упавшим деревьям и проводам.
Вечером 29 июня в Днепре началась буря: сильные порывы ветра и мощные раскаты грома были слышны в каждом уголке города, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Стихия нанесла ущерб инфраструктуре города: несколько упавших деревьев повредили электропровода и автомобили.
На территории Днепропетровской области упало 150 деревьев. Об этом сообщает Информатор.
В пресс-службе ГСЧС сообщили, что падающие столбы и деревья повредили два автомобиля, припаркованных на улице. Кроме того, по состоянию на 5:00, без электричества осталось 135 абонентов. Проблемы с электроснабжением также возникли у близлежащих населенных пунктов — Новомосковска и Подгородного.
Читайте также: Появились кадры последствий бури в Киеве. Видео
После вчерашнего дождя улицы города буквально залиты водой. Местами лужи настолько большие, что напоминают миниатюрные водоемы. В такую погоду лучше воздержаться от длительных прогулок. Отправляясь по делам, не забывайте о правилах безопасности: не подходите близко к упавшим деревьям и проводам.
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