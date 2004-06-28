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Раздел: Видеоновости  
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В Киеве из-за молнии вспыхнул дом. Видео

В Киеве из-за молнии вспыхнул дом. ВидеоГорел двухэтажный частный дом

В ночь на 30 июня в Киеве на улице Газопроводной, 5, произошел пожар. Горел двухэтажный частный дом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Вызов на линию 101 поступил около 03:30.

По словам жильцов соседнего дома, пожар начался в дымоходе. Предварительно, причиной возгорания стала молния, которая ударила в дымоход дома. Дым шел из-под крыши и окон здания.

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На месте работали пожарные, а также дежурили медики и полиция. Обошлось без пострадавших.

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 Теги: Киев, молния

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Сегодня, 12:05 » Автор: Татьяна Ларина
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