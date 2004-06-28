» » Украинцы в соцсетях делятся кадрами ночной грозы с молниями. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Украинцы в соцсетях делятся кадрами ночной грозы с молниями. Видео

Украинцы в соцсетях делятся кадрами ночной грозы с молниями. ВидеоВ некоторых регионах гроза сопровождалась проливным дождем.

Ночная гроза не давала сегодня спать жителям многих регионов Украины. Украинцы поделились в соцсетях фото и видео пронизанного молниями неба.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.

В частности видео публиковали жители Днепропетровщины, Запорожья, Киева, Черкасс и Прикарпатья.

В некоторых регионах гроза сопровождалась проливным дождем, в других - молнии сверкали даже без грома.

Читайте также: Зимняя сказка: в соцсетях активно делятся снимками заснеженного Киева

В результате осложнения погодных условий 29-30 июня и срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 384 населенных пункта в 10 областях.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Украинцы, соцсети, молния, Видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:30 » Автор: Едгар Букмирза
     0
     0

Похожие новости по теме

Рекордная гроза: в Британии ударило 15 тысяч молний. Видео Рекордная гроза: в Британии ударило 15 тысяч молний. Видео

Гроза парализовала работу местного аэропорта.

Москвичи сняли на камеру мощную грозу. Видео Москвичи сняли на камеру мощную грозу. Видео

Первая весенняя гроза пришла в Москву.

Хит дня: киевлянин принял Хит дня: киевлянин принял "душ" под дождем. Видео

На Троещине ливень дополнил сильный град.

Ноу-хау по-крымски: дороги Ноу-хау по-крымски: дороги "латают" под проливным дождем. Видео

Рабочих не смутило ухудшение погоды.

Днепропетровск накрыла «снежная гроза». Видео Днепропетровск накрыла «снежная гроза». Видео

Город попал в зону действия очень сильного циклона.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх