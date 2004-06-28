» » Хулиган пробежался по патрульному автомобилю. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Хулиган пробежался по патрульному автомобилю. Видео

Хулиган пробежался по патрульному автомобилю. ВидеоПарень был задержан.

Соответствующий ролик, который сняла камера уличного наблюдения, обнародовано на канале dtp.kiev.ua на YouTube.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

На опубликованном видео можно заметить, как молодой человек с разбегу запрыгивает на автомобиль патрульных полицейских, после чего пытается сбежать. Несмотря на это, парень "через минуту был задержан и доставлен в райотдел".

Читайте также: ЧП на Киевщине: хулиган устроил стрельбу по автомобилю

Кроме того, указано, что хулиган так и не смог объяснить свой поступок.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:36 » Автор: Едгар Букмирза
     700
     0

Похожие новости по теме

В Киеве хулиган решил пробежаться по патрульной машине. Видео В Киеве хулиган решил пробежаться по патрульной машине. Видео

Парня задержали и доставили в райотдел

Студент устроил стрельбу с балкона в центре Харькова. Видео Студент устроил стрельбу с балкона в центре Харькова. Видео

На данное время стрелок уже удалил свой аккаунт в Instagram.

Пьяный житель столицы разбил лицо патрульному полицейскому. Видео Пьяный житель столицы разбил лицо патрульному полицейскому. Видео

Агрессивный киевлянин пришел к детям в школу.

«Кролик-хулиган» сорвал автогонку NASCAR. Видео «Кролик-хулиган» сорвал автогонку NASCAR. Видео

Необычному нарушителю удалось скрыться.

В Сумах 31-летний хулиган искусал милиционера. Видео В Сумах 31-летний хулиган искусал милиционера. Видео

Мужчина напал на правоохранителя собственными... зубами.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх