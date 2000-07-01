» » В Украине река смыла с берега ресторан. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Украине река смыла с берега ресторан. Видео

В Украине река смыла с берега ресторан. ВидеоСиноптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках.

Река Лимница вышла из берегов и снесла хижину, расположенную на берегу в селе Добровляны (Ивано-Франковская область).

Об этом в сети сообщил пользователь Олег Ярема, пишет Хроника.инфо со ссылкой на expres.ua.

Читайте также: "Это Россия, детка": поливомоечная машина смыла разметку на трассе. Видео

«Поплыл летний зал в колыбе», - написал человек. Как сообщалось, синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках на Прикарпатье.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Украина, Видео, ресторан, берег

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:44 » Автор: Едгар Букмирза
     2246
     0

Похожие новости по теме

В Париже Сена вышла из берегов. Видео В Париже Сена вышла из берегов. Видео

В городе объявили тревогу.

Мощный шторм обрушился на Новую Зеландию. Видео Мощный шторм обрушился на Новую Зеландию. Видео

В результате сильного шторма река вышла из берегов и затопила город.

В Индии кобра укусила позировавшего с ней туриста. Видео В Индии кобра укусила позировавшего с ней туриста. Видео

Местные жители отвезли мужчину к местному доктору, но было уже поздно.

"Это Россия, детка": поливомоечная машина смыла разметку на трассе. Видео

Инцидент произошел неподалеку от города Ломоносов.

В Испании река стала В Испании река стала "кислотно" зеленого цвета. Видео

В воду попал неядовитый пищевой краситель зеленого цвета.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх