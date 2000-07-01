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Возле Одессы произошло массовое ДТП. Видео

Возле Одессы произошло массовое ДТП. Видео Авария произошла в районе «Продмаша».

ДТП произошло в направлении поселка Котовского, немного не доезжая до «Продмаша», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Как сообщают очевидцы, участники аварии – пять автомобилей.

Два из них столкнулись лоб в лоб.

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Подробности выясняются.

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 Теги: Одесса, ДТП

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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