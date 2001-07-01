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Раздел: Видеоновости  
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Полтергейст покатался на качелях в Индии. Видео

Полтергейст покатался на качелях в Индии. Видео На кадрах видно, как качели двигаются сами по себе.

Жители Индии сняли на камеру нечто, что заставило прийти их в ужас. На кадрах детские качели с каждой секундой раскачиваются всё сильнее без чьей-либо помощи. При этом на улице практически отсутствовал ветер, а рядом больше никого не было, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.

На ролике показана пустая детская площадка с двумя качелями. Мужчина снимает, как одна из качелей начинает двигаться и в итоге достигает такой силы, что очевидец в испуге убегает.

Видео сразу же стало вирусным, и многие пользователи Сети предположили, что мужчине удалось заснять паранормальное явление.

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Впрочем, другие посчитали, что хитрец просто привязал к качелям леску.

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 Теги: качели, видео

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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