Обратная сторона богатой жизни в США. Видео

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Опубликованы кадры самых комфортных городов мира. Видео Лидером в рейтинге оказался австралийский Мельбурн, а Киев вошел в десятку аутсайдеров.