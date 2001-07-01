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Обратная сторона богатой жизни в США. Видео

Обратная сторона богатой жизни в США. Видео В Америке есть и такие места, где полно мусора, нищеты и преступности.

США – самая процветающая страна мира. Однако, в отличие от Европы и Японии, здесь очень выражено социальное неравенство, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

Наряду с виллами миллионеров существуют настоящие трущобы, которые не подчиняются американским законам.

Очаги бедности и криминальные гетто существуют даже в самых процветающих регионах США.

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В список 12-ти худших городов для жизни в Америке попали пригород Сан-Франциско Окленд, Модесто в Калифорнии, Рино в Неваде и родина Элвиса Пресли – город Мемфис.

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 Теги: США, бедность

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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