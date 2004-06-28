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ДТП на Запорожье: водитель разбил стекло головой. Видео

ДТП на Запорожье: водитель разбил стекло головой. Видео По данным свидетелей, водитель был пьян.

Не поделили дорогу автомобили ВАЗ и Toyota, водитель последнего разбил головой лобовое стекло. За медицинской помощью он не обращался, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на pro.berdyansk.biz.

По информации очевидцев, мужчина, управлявший японским авто, был в состоянии алкогольного опьянения. Он, видимо, побоявшись самосуда других водителей, не выходил из машины до приезда полиции.

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Авария произошла 1 июля около 1:00 на улице Лиепайская, в районе 3 пляжа. Правоохранители устанавливают подробности ДТП.

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 Теги: ВАЗ, Toyota, ДТП

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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