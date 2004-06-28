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Раздел: Видеоновости  
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Опубликованы кадры последствий мощного ливня в Броварах. Видео

Опубликованы кадры последствий мощного ливня в Броварах. ВидеоБровары затопило после дождя

Ливни затопили автостанцию, а жители пригорода страдают от глубоких луж, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo - Киев

На этот раз большая вода создала проблемы на автостанции «Выдубичи» и в Броварах.

В связи с непогодой часть проезда автостанции затоплена. Об этом горожан предупреждают еще в метро. Посадка на рейсовые автобусы осуществляется с противоположной стороны станции, на остановке автобуса №43. Для тех, кому необходимо уехать в Обухов или Украинку на рейсах №311 и 313 соответственно, придется обойти. Как это выглядит, смотрите в нашем репортаже.

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Жители города испытывают серьезные сложности. Пешеходам приходится подмочить ноги по колено, а автомобили не выдерживают наплыва воды и глохнут посреди огромных луж. Основной удар на себя приняла центральная часть города. Как выглядит бульвар Независимости в Броварах, вы можете увидеть на фото.



Опубликованы кадры последствий мощного ливня в Броварах. Видео
Опубликованы кадры последствий мощного ливня в Броварах. Видео
Опубликованы кадры последствий мощного ливня в Броварах. Видео
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 Теги: Бровары, потоп

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Сегодня, 12:17 » Автор: Татьяна Ларина
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