» » В России тысячи людей митингуют против пенсионной реформы. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В России тысячи людей митингуют против пенсионной реформы. Видео

В России тысячи людей митингуют против пенсионной реформы. ВидеоПервые митинги уже состоялись на Дальнем Востоке.

Сторонники Алексея Навального, а также представители профсоюзов и парламентских оппозиционных партий проводят 1 июля митинги против повышения пенсионного возраста в РФ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на GuildHall

Судя по видеотрансляции из Омска, народу на митинг собралось немало. В толпе видна символика КПРФ и ЛДПР. В комментариях к ролику пишут: «По телевизору это точно не покажут». Полиция затрудняет проход митингующих к месту проведения акции у СКК имени Блинова. Жителям города пришлось выстроиться в очередь, чтобы попасть на площадь у комплекса.

В парке 30-летия Победы Краснодара довольно многочисленно. Видны лозунги «Залей полный бак и умри» и «Путина на пенсию». Ради митинга сторонников Навального власти закрыли парк.

Тем временем на Красной площади в Москве провел одиночный «голый» пикет житель Ростова-на-Дону Слава Шумский. Свою акцию он назвал «Трусы протеста».

Первые митинги уже состоялись на Дальнем Востоке. В Комсомольске-на-Амуре на площади Ленина собрались более 500 человек. Митингующие принесли плакаты «Повышение пенсионного возраста — это геноцид народа», «Коррупция ворует пенсии», «Родился — потерпел — умер — пенсия» и «Не лезьте в наши карманы». Участники подписали итоговую резолюцию митинга с требованием не принимать законопроект о пенсионной реформе, а также отменить повышение НДС до 20%.

Во Владивостоке акция местного штаба Навального не была согласована мэрией. Однако активистам удалось провести шествие от привокзальной площади до здания Пенсионного фонда. По пути протестующие скандировали «Нет повышению пенсионного возраста».

Читайте также: В России противники пенсионной реформы объединились с недовольными водителями

Митинг в Хабаровске около стадиона «Динамо» собрал несколько сотен человек и прошел без происшествий. Его организатором выступил оппозиционный кандидат в мэры города Алексей Ворсин, который в ходе акции собирал подписи за свое выдвижение. Одновременно с митингом против пенсионной реформы в городе проходила акция с требованием сделать весь городской пассажирский транспорт муниципальным.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, митинг

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:07 » Автор: Татьяна Ларина
     412
     0

Похожие новости по теме

Прямая трансляция митинга оппозиции в Москве. Видео Прямая трансляция митинга оппозиции в Москве. Видео

В день России на Тверской улице Москвы проходит акция протеста, организованная Алексеем Навальным.

В Молдове началась масштабная акция протеста. Видео В Молдове началась масштабная акция протеста. Видео

Активисты в Молдове устроили антиправительственный митинг.

В Одессе и Харькове прошли акции против терроризма. Видео В Одессе и Харькове прошли акции против терроризма. Видео

Митингующие принесли венки, цветы и гроб с портретом российского президента.

В Москве агрессивные радикалы пытались сорвать антивоенный пикет. Видео В Москве агрессивные радикалы пытались сорвать антивоенный пикет. Видео

Участники проукраинской акции скандировали: «Слава Украине! Героям слава!».

На площади Ленина в российском Брянске прошёл пикет против войны с Украиной. Видео На площади Ленина в российском Брянске прошёл пикет против войны с Украиной. Видео

В акции приняли участие десять человек.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх