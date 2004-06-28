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Очаровательная косатка устроила концерт для отдыхающих. Видео
Косатка устроила танцевальное шоу в открытом океане
Косатки – одни из самых опасных хищников Мирового океана. Они нападают даже на акул и китов. Но людей почему-то любят, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Эта косатка устроила настоящий концерт для отдыхающих у побережья Мексики.
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Она показала выразительный танец, а под конец даже улыбнулась своей пугающей улыбкой.
Косатки – одни из самых опасных хищников Мирового океана. Они нападают даже на акул и китов. Но людей почему-то любят, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Эта косатка устроила настоящий концерт для отдыхающих у побережья Мексики.
Читайте также: Очаровательная кошка-модель покорила пользователей Сети
Она показала выразительный танец, а под конец даже улыбнулась своей пугающей улыбкой.
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