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Очаровательная косатка устроила концерт для отдыхающих. Видео

Очаровательная косатка устроила концерт для отдыхающих. ВидеоКосатка устроила танцевальное шоу в открытом океане

Косатки – одни из самых опасных хищников Мирового океана. Они нападают даже на акул и китов. Но людей почему-то любят, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Эта косатка устроила настоящий концерт для отдыхающих у побережья Мексики.

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Она показала выразительный танец, а под конец даже улыбнулась своей пугающей улыбкой.

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 Теги: косатки, танец

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Сегодня, 16:37 » Автор: Татьяна Ларина
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