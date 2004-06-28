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В Сети показали последствия стихии в Украине. Видео

В Сети показали последствия стихии в Украине. ВидеоСамая критическая ситуация в Чернигове.

Таких масштабных последствий непогоды в Украине давно не наблюдалось: пострадало около 10 областей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

А также разбитые машины и обесточенные населенные пункты - таковы последствия непогоды в Украине. Она унесла не менее одной жизни: в Днепропетровской области мужчина наступил на оборванные электропровода.

От дождей страдает Киевская, Полтавская, Ивано-Франковская, Львовская - всего десять областей.

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Едва ли не самая критическая ситуация в Чернигове, там люди передвигаются на лодках, и дождь не утихает. Техники для откачивания воды катастрофически не хватает.


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Сегодня, 22:54 » Автор: Едгар Букмирза
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