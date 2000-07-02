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Львовяне встретили десантников, вернувшихся с Донбасса. Видео
В мероприятии участвовали более тысячи военных.
Во Львове прошел торжественный парад военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые вернулись из зоны боевых действий на Донбассе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Отмечается, что в 10:00 от воинской части на Стрыйской, где дислоцируется 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, колонна военных отправилась шествием по ул. Героев Майдана, далее через ул. Сахарова-Коперника к проспекту Свободы. У памятника Шевченко в 11:00 началась церемония встречи военных.
В мероприятии приняли участие более тысячи военных и их родные. По маршруту шествия происходило ситуативное перекрытия движения транспорта. Также проспект Свободы и ул. Дорошенко будут перекрыты до обеда.
В руках военнослужащие несли фотографии погибших товарищей.
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Городской голова Андрей Садовой вручил десантникам благодарности от городской громады. Также среди встречавших колонну заметили Святослава Вакарчука.
Во Львове прошел торжественный парад военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые вернулись из зоны боевых действий на Донбассе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Отмечается, что в 10:00 от воинской части на Стрыйской, где дислоцируется 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, колонна военных отправилась шествием по ул. Героев Майдана, далее через ул. Сахарова-Коперника к проспекту Свободы. У памятника Шевченко в 11:00 началась церемония встречи военных.
В мероприятии приняли участие более тысячи военных и их родные. По маршруту шествия происходило ситуативное перекрытия движения транспорта. Также проспект Свободы и ул. Дорошенко будут перекрыты до обеда.
В руках военнослужащие несли фотографии погибших товарищей.
Читайте также: ДТП на Запорожье: водитель разбил стекло головой. Видео
Городской голова Андрей Садовой вручил десантникам благодарности от городской громады. Также среди встречавших колонну заметили Святослава Вакарчука.
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