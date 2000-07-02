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В Одесской области напали на маршрутку с пассажирами. Видео

В Одесской области напали на маршрутку с пассажирами. Видео Нападавшие скрылись с места происшествия.

В городе Белгород-Днестровский в Одесской области, на улице Измаильская, по сообщению очевидцев, злоумышленники, находящиеся в алкогольном опьянении, стали атаковать маршрутку, в которой уже были люди, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Взгляд из Одессы.

Атака заключалась в том, что молодые люди бросали в автобус камни, после чего напали на водителя маршрутки, применив грубую физическую силу.

В результате преступники скрылись с места происшествия.

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Водитель оставил заявление в полиции, а пассажиры маршрутки дали показания, в надежде, что молодые люди за свои хулиганские действия ответят перед законом.

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 Теги: Белгород-Днестровский, маршрутка, нападение

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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