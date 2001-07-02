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ДТП в Николаеве: BMW протаранил Chevrolet. Видео

ДТП в Николаеве: BMW протаранил Chevrolet. Видео Последствия аварии сняли на видео.

В ночь с 1 на 2 июля в Николаеве столкнулись "БМВ" и "Шевроле", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 0512.

Автомобиль "БМВ" двигался по улице Садовой со стороны проспекта Центрального в сторону Кузнецкой. На пересечении с улицей Кузнецкая водитель не предоставил преимущества в движении автомобилю "Шевроле", который двигался по Кузнецкой со стороны 6-й Слободской, в связи с чем протаранил его в правую сторону.

Вследствие ДТП "Шевроле" выбросило на обочину противоположной стороны дороги, водитель госпитализирован медиками в условия больницы. Тяжесть травм определяется.

Водитель "БМВ" на месте происшествия, ему оказали необходимую помощь.

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На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства выясняются.

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 Теги: Николаев, авария

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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