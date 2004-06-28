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На дороге в США заметили огромную тележку с мотором. Видео

На дороге в США заметили огромную тележку с мотором. Видео Странное транспортное средство буксировал пикап.

Необычное транспортное средство сняли на смартфон на трассе в США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Как видно на видео, по трассе перемещают гигантскую магазинную тележку с мотором внизу.

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Правда тележка едет не сама, а на платформе, которую тащит внедорожник.

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 Теги: США, тележка

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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