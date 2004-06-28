На дороге в США заметили огромную тележку с мотором. Видео

Странное транспортное средство буксировал пикап.



Необычное транспортное средство сняли на смартфон на трассе в США, сообщает



Как видно на видео, по трассе перемещают гигантскую магазинную тележку с мотором внизу.



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Правда тележка едет не сама, а на платформе, которую тащит внедорожник.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Необычное транспортное средство сняли на смартфон на трассе в США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос Как видно на видео, по трассе перемещают гигантскую магазинную тележку с мотором внизу.Правда тележка едет не сама, а на платформе, которую тащит внедорожник.



