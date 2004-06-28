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Украинский пловец установил мировой рекорд. Видео
Рекорд держался девять лет.
Вчера, 1 июля, на международном турнире в Италии украинский пловец Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем. Он проплыл дорожку за 22,27 секунды, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Наш пловец на 0,16 секунды улучшил прежнее мировое достижение, которое с 2009-го года принадлежало испанцу Рафаэлю Муньосу.
"Это уже история и я оставил в ней свой след. Я действительно счастлив показать нечто особенное. Честно говоря, в последние годы я тренировал вольный стиль. Но здесь я пропустил 50 метров вольным стилем, потому что был перегружен. Было принято решение проплыть баттерфляем в этот соревновательный период. Я не тренировал баттерфляй, как таковой", - рассказал пловец.
Хронология рекордов на дистанции 50 метров баттерфляем:
Андрей Говоров, Украина, 22.27 (2018);
Рафаэль Муньос , Испания, 22.43, (2009);
Роланд Шойман , ЮАР, 22.96 (2005);
Роланд Шойман , ЮАР, 23.01 (2005);
Ян Крокер , США, 23.30 (2004).
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Отметим, что 50 метров баттерфляем является неолимпийской дистанцией. При этом на последнем чемпионате мира, который в 2017-м принимал Будапешт, Говоров взял бронзу на "полтиннике".
Вчера, 1 июля, на международном турнире в Италии украинский пловец Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем. Он проплыл дорожку за 22,27 секунды, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Наш пловец на 0,16 секунды улучшил прежнее мировое достижение, которое с 2009-го года принадлежало испанцу Рафаэлю Муньосу.
"Это уже история и я оставил в ней свой след. Я действительно счастлив показать нечто особенное. Честно говоря, в последние годы я тренировал вольный стиль. Но здесь я пропустил 50 метров вольным стилем, потому что был перегружен. Было принято решение проплыть баттерфляем в этот соревновательный период. Я не тренировал баттерфляй, как таковой", - рассказал пловец.
Хронология рекордов на дистанции 50 метров баттерфляем:
Андрей Говоров, Украина, 22.27 (2018);
Рафаэль Муньос , Испания, 22.43, (2009);
Роланд Шойман , ЮАР, 22.96 (2005);
Роланд Шойман , ЮАР, 23.01 (2005);
Ян Крокер , США, 23.30 (2004).
Читайте также: На дороге в США заметили огромную тележку с мотором. Видео
Отметим, что 50 метров баттерфляем является неолимпийской дистанцией. При этом на последнем чемпионате мира, который в 2017-м принимал Будапешт, Говоров взял бронзу на "полтиннике".
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