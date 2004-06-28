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В Киеве у автобуса на ходу отпало колесо. Видео
ЧП произошло в Деснянском районе.
В Деснянском районе Киева произошел новое дорожно-транспортное происшествия с автобусом, при котором у транспортного средства отпало колесо, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующий видеоролик был опубликован на странице сообщества в Facebook "Киев Оперативный".
Отмечается, что инцидент произошел с автобусом маршрута №192 на проспекте Владимира Маяковского.
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"Очередное дно пассажирских перевозок пробито на Маяковского. 192 маршрутный автобус от СОЮЗАВТО едет, едет и тут "хоп", и отвалилось колесо. Кто проверяет транспортное состояние этого желтого автобуса, который ежедневно перевозит тысячи пассажиров? Хорошо, что хотя бы без пострадавших обошлось", - говорится в сообщении.
В Деснянском районе Киева произошел новое дорожно-транспортное происшествия с автобусом, при котором у транспортного средства отпало колесо, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующий видеоролик был опубликован на странице сообщества в Facebook "Киев Оперативный".
Отмечается, что инцидент произошел с автобусом маршрута №192 на проспекте Владимира Маяковского.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
"Очередное дно пассажирских перевозок пробито на Маяковского. 192 маршрутный автобус от СОЮЗАВТО едет, едет и тут "хоп", и отвалилось колесо. Кто проверяет транспортное состояние этого желтого автобуса, который ежедневно перевозит тысячи пассажиров? Хорошо, что хотя бы без пострадавших обошлось", - говорится в сообщении.
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