В Киеве у автобуса на ходу отпало колесо. Видео

ЧП произошло в Деснянском районе.



В Деснянском районе Киева произошел новое дорожно-транспортное происшествия с автобусом, при котором у транспортного средства отпало колесо, передает



Соответствующий видеоролик был опубликован на странице сообщества в Facebook "Киев Оперативный".



Отмечается, что инцидент произошел с автобусом маршрута №192 на проспекте Владимира Маяковского.



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"Очередное дно пассажирских перевозок пробито на Маяковского. 192 маршрутный автобус от СОЮЗАВТО едет, едет и тут "хоп", и отвалилось колесо. Кто проверяет транспортное состояние этого желтого автобуса, который ежедневно перевозит тысячи пассажиров? Хорошо, что хотя бы без пострадавших обошлось", - говорится в сообщении.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Деснянском районе Киева произошел новое дорожно-транспортное происшествия с автобусом, при котором у транспортного средства отпало колесо, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф Соответствующий видеоролик был опубликован на странице сообщества в Facebook "Киев Оперативный".Отмечается, что инцидент произошел с автобусом маршрута №192 на проспекте Владимира Маяковского."Очередное дно пассажирских перевозок пробито на Маяковского. 192 маршрутный автобус от СОЮЗАВТО едет, едет и тут "хоп", и отвалилось колесо. Кто проверяет транспортное состояние этого желтого автобуса, который ежедневно перевозит тысячи пассажиров? Хорошо, что хотя бы без пострадавших обошлось", - говорится в сообщении.



