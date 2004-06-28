Раздел: Видеоновости
Папарацци сняли свадьбу брата Илона Маска. Видео
На свадьбе были звезды.
Младший брат основателя компаний SpaceX, PayPal, главы совета директоров Tesla Motors Илона Маска, 45-летний Кимбал, женился на наследнице миллиардного состояния Кристиане Уайли, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Отмечается, что влюбленные зарегистрировали свои отношения еще в апреле, но официальное торжество устроили только в минувшую субботу. Свадьба состоялась в испанской провинции под названием Sant Martí d'Empúries.
Для свадебного торжества невеста выбрала кремовое платье с длинным шлейфом, а жених предстал в светлом костюме и ковбойской шляпе.
На церемонию были приглашены родственники и друзья пары, среди которых - актриса Сальма Хайек вместе с мужем Франсуа Анри-Пино.
Читайте также: В киевском парке Шевченко пройдет концерт классической музыки
Отметим, что для Кимбала это второй брак. Первой супругой бизнесмена была архитектор и художница Джен Левин, которая родила ему троих детей.
Младший брат основателя компаний SpaceX, PayPal, главы совета директоров Tesla Motors Илона Маска, 45-летний Кимбал, женился на наследнице миллиардного состояния Кристиане Уайли, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Отмечается, что влюбленные зарегистрировали свои отношения еще в апреле, но официальное торжество устроили только в минувшую субботу. Свадьба состоялась в испанской провинции под названием Sant Martí d'Empúries.
Для свадебного торжества невеста выбрала кремовое платье с длинным шлейфом, а жених предстал в светлом костюме и ковбойской шляпе.
На церемонию были приглашены родственники и друзья пары, среди которых - актриса Сальма Хайек вместе с мужем Франсуа Анри-Пино.
Читайте также: В киевском парке Шевченко пройдет концерт классической музыки
Отметим, что для Кимбала это второй брак. Первой супругой бизнесмена была архитектор и художница Джен Левин, которая родила ему троих детей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
578
0
Также советуем посмотреть
- О нытье по-украински
- Оголившего ноги Роналду высмеяли в соцсетях
- Чемпионат отлично показывает, что значит закон в России
- Сторожевые коты: Сеть насмешила фотка, сделанная во Львове
- Как дончан «освободили от хунты»
- В Индии резвящиеся "призраки" угодили на камеру
- Эхо прошедшей войны
- Самые известные случаи появления «НЛО» в Украине
- Про акт відновлення української держави
- И смех, и грех: ребенок умудрился «посидеть в Интернете» на 200 тысяч
- Эти люди должны попасть в «список Магнитского»
- Украине уходить из ПАСЕ нелогично
- Сутки в зоне ООС: боевики продолжают обстрелы, несмотря на перемирие
- Члены «Оплота Донбасса» пообещали «дойти до самого ада»
- Забавные российские болельщики стали героями нового мема
- Смешные мемы, которые не позволят никому грустить
- Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положении
- Смеемся до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Советник Трампа обсудил с Путиным Украину
- Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
- Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
- Ни дня без смеха: лучшие анекдоты воскресенья
- В Запорожье горе-грабитель умудрился заснуть на месте преступления
- В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно
- Умора: болельщики научили кота кричать: «Гол!»
- В Сети высмеяли Путина за неубедительную пропаганду пенсионной реформы
- Топ-пропагандистка Путина вновь оконфузилась на публике
- Француз умудрился продать комод, в котором забыл 180 тысяч евро
- Начните день с улыбки: подборка свежих анекдотов
- В Сети высмеяли «опасную спецоперацию» боевиков
Оставьте свой комментарий