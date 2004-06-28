» » Папарацци сняли свадьбу брата Илона Маска. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Папарацци сняли свадьбу брата Илона Маска. Видео

Папарацци сняли свадьбу брата Илона Маска. ВидеоНа свадьбе были звезды.

Младший брат основателя компаний SpaceX, PayPal, главы совета директоров Tesla Motors Илона Маска, 45-летний Кимбал, женился на наследнице миллиардного состояния Кристиане Уайли, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Отмечается, что влюбленные зарегистрировали свои отношения еще в апреле, но официальное торжество устроили только в минувшую субботу. Свадьба состоялась в испанской провинции под названием Sant Martí d'Empúries.

Для свадебного торжества невеста выбрала кремовое платье с длинным шлейфом, а жених предстал в светлом костюме и ковбойской шляпе.

На церемонию были приглашены родственники и друзья пары, среди которых - актриса Сальма Хайек вместе с мужем Франсуа Анри-Пино.

Читайте также: В киевском парке Шевченко пройдет концерт классической музыки

Отметим, что для Кимбала это второй брак. Первой супругой бизнесмена была архитектор и художница Джен Левин, которая родила ему троих детей.



Папарацци сняли свадьбу брата Илона Маска. Видео
Папарацци сняли свадьбу брата Илона Маска. Видео
Папарацци сняли свадьбу брата Илона Маска. Видео
Папарацци сняли свадьбу брата Илона Маска. Видео
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: свадьба, Илон Маск

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 14:28 » Автор: Анна Мартынова
     578
     0

Похожие новости по теме

Известна автокомпания высмеяла Илона Маска в видеоролике. Видео Известна автокомпания высмеяла Илона Маска в видеоролике. Видео

Марс – маленький городок во Франции.

В Сети показали электрокар Tesla в открытом космосе. Видео В Сети показали электрокар Tesla в открытом космосе. Видео

Автомобиль будет летать вокруг Солнца под знаменитый трек "Space Oddity" Дэвида Боуи

"Быстрее ветра": в сети показали сверхскоростной поезд от Илона Маска. Видео

Сверхбыстрый поезд сможет промчаться из Дубая в Абу-Даби всего за 12 минут.

В Грозном скандально поженились школьница и 57-летний глава РОВД. Видео В Грозном скандально поженились школьница и 57-летний глава РОВД. Видео

В столице Чечни все же состоялась резонансная свадьба 17-летней Лоизы Гойлабиевой и 57-летнего главы одного из местных РОВД Нужуда Гучигова.

Мексиканский градоначальник женился на крокодиле. Видео Мексиканский градоначальник женился на крокодиле. Видео

Необычная свадьба продиктована традицией.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх