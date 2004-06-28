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В Карпатах выпал июльский снег. Видео
Видео сняли на горе Поп Иван.
В воскресенье, 1 июля, в Карпатах выпал летний снег, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook экскурсовод Сергей Прокоп.
Читайте также: В Карпатах выпал черный снег. Видео
«Вот так сегодня мело снегом на Черной горе (Поп Иван Черногорский). Хотите в сказку «Двенадцать месяцев"? Тогда Вам в Карпаты», - написал он.
В воскресенье, 1 июля, в Карпатах выпал летний снег, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook экскурсовод Сергей Прокоп.
Читайте также: В Карпатах выпал черный снег. Видео
«Вот так сегодня мело снегом на Черной горе (Поп Иван Черногорский). Хотите в сказку «Двенадцать месяцев"? Тогда Вам в Карпаты», - написал он.
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