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В Карпатах выпал июльский снег. Видео

В Карпатах выпал июльский снег. ВидеоВидео сняли на горе Поп Иван.

В воскресенье, 1 июля, в Карпатах выпал летний снег, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook экскурсовод Сергей Прокоп.

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«Вот так сегодня мело снегом на Черной горе (Поп Иван Черногорский). Хотите в сказку «Двенадцать месяцев"? Тогда Вам в Карпаты», - написал он.

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 Теги: Карпаты, снег

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Сегодня, 17:55 » Автор: Анна Мартынова
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