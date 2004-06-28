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Дональд Трамп случайно оказался на чужой свадьбе. Видео
Для молодоженов он стал желанным гостем
Президент США Дональд Трамп случайно оказался на чужой свадьбе, тем самым преподнес молодоженам большой сюрприз. Это произошло в гольф-клубе Trump National Golf Course в Нью-Джерси, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Президент США прилетел на вертолете и без предупреждения вошел в зал, где проходила церемония. Для молодоженов он стал желанным гостем, на видео гости и супруги кричат «мы вас любим».
Глава государства взял обещание с одного из гостей заботиться о молодоженах, пожал руку жениху и приобнял невесту, поцеловав ее в щеку.
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Оказанное девушке внимание вызвало бурные овации присутствующих.
Президент США Дональд Трамп случайно оказался на чужой свадьбе, тем самым преподнес молодоженам большой сюрприз. Это произошло в гольф-клубе Trump National Golf Course в Нью-Джерси, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Президент США прилетел на вертолете и без предупреждения вошел в зал, где проходила церемония. Для молодоженов он стал желанным гостем, на видео гости и супруги кричат «мы вас любим».
Глава государства взял обещание с одного из гостей заботиться о молодоженах, пожал руку жениху и приобнял невесту, поцеловав ее в щеку.
Читайте также: Дональд Трамп оказался в центре пикантного скандала. Видео
Оказанное девушке внимание вызвало бурные овации присутствующих.
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