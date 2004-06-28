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"Было очень тяжело": самолет с туристами, застрявшими в Тунисе, вернулся в Украину. Видео

"Было очень тяжело": самолет с туристами, застрявшими в Тунисе, вернулся в Украину. ВидеоСамолет приземлился в аэропорту "Киев".

Первая группа из числа нескольких сотен украинских туристов, которые уже несколько суток не могут вылететь из Туниса, вернулась домой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Самолет приземлился в аэропорту "Киев". Пассажиры рассказывают о тяжелых условиях, в которых они оказались в результате отмены их рейсов.

Отмечается, что точное число вернувшихся украинцев неизвестно. По данным корреспондентов, речь идет о нескольких десятках туристов.

"Было очень тяжело. Нас несколько раз переселяли из одного отеля в другой. Но все таки мы прилетели домой", – говорит одна из вернувшихся.

"Самолет был полностью заполнен. Мест не было. Могли просто не вылететь, нам просто повезло", – отмечает другая.

Также, по словам пассажиров самолета, в Тунисе еще осталось множество людей, среди которых есть дети.

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Напомним, как ранее сообщалось, группа украинцев провела ночь в аэропорту Люблина, в Польше, из-за неожиданной отмены рейса авиакомпании Bravo Airways.


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 Теги: самолет, туристы

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Сегодня, 22:52 » Автор: Татьяна Ларина
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