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"Было очень тяжело": самолет с туристами, застрявшими в Тунисе, вернулся в Украину. Видео
Самолет приземлился в аэропорту "Киев".
Первая группа из числа нескольких сотен украинских туристов, которые уже несколько суток не могут вылететь из Туниса, вернулась домой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Самолет приземлился в аэропорту "Киев". Пассажиры рассказывают о тяжелых условиях, в которых они оказались в результате отмены их рейсов.
Отмечается, что точное число вернувшихся украинцев неизвестно. По данным корреспондентов, речь идет о нескольких десятках туристов.
"Было очень тяжело. Нас несколько раз переселяли из одного отеля в другой. Но все таки мы прилетели домой", – говорит одна из вернувшихся.
"Самолет был полностью заполнен. Мест не было. Могли просто не вылететь, нам просто повезло", – отмечает другая.
Также, по словам пассажиров самолета, в Тунисе еще осталось множество людей, среди которых есть дети.
Читайте также: В Тунисе перевернулся автобус с туристами: около пятидесяти пострадаших
Напомним, как ранее сообщалось, группа украинцев провела ночь в аэропорту Люблина, в Польше, из-за неожиданной отмены рейса авиакомпании Bravo Airways.
Первая группа из числа нескольких сотен украинских туристов, которые уже несколько суток не могут вылететь из Туниса, вернулась домой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Самолет приземлился в аэропорту "Киев". Пассажиры рассказывают о тяжелых условиях, в которых они оказались в результате отмены их рейсов.
Отмечается, что точное число вернувшихся украинцев неизвестно. По данным корреспондентов, речь идет о нескольких десятках туристов.
"Было очень тяжело. Нас несколько раз переселяли из одного отеля в другой. Но все таки мы прилетели домой", – говорит одна из вернувшихся.
"Самолет был полностью заполнен. Мест не было. Могли просто не вылететь, нам просто повезло", – отмечает другая.
Также, по словам пассажиров самолета, в Тунисе еще осталось множество людей, среди которых есть дети.
Читайте также: В Тунисе перевернулся автобус с туристами: около пятидесяти пострадаших
Напомним, как ранее сообщалось, группа украинцев провела ночь в аэропорту Люблина, в Польше, из-за неожиданной отмены рейса авиакомпании Bravo Airways.
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