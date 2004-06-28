"Было очень тяжело": самолет с туристами, застрявшими в Тунисе, вернулся в Украину. Видео

Самолет приземлился в аэропорту "Киев".



Первая группа из числа нескольких сотен украинских туристов, которые уже несколько суток не могут вылететь из Туниса, вернулась домой, пишет



Самолет приземлился в аэропорту "Киев". Пассажиры рассказывают о тяжелых условиях, в которых они оказались в результате отмены их рейсов.



Отмечается, что точное число вернувшихся украинцев неизвестно. По данным корреспондентов, речь идет о нескольких десятках туристов.



"Было очень тяжело. Нас несколько раз переселяли из одного отеля в другой. Но все таки мы прилетели домой", – говорит одна из вернувшихся.



"Самолет был полностью заполнен. Мест не было. Могли просто не вылететь, нам просто повезло", – отмечает другая.



Также, по словам пассажиров самолета, в Тунисе еще осталось множество людей, среди которых есть дети.



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Напомним, как ранее сообщалось, группа украинцев провела ночь в аэропорту Люблина, в Польше, из-за неожиданной отмены рейса авиакомпании Bravo Airways.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Первая группа из числа нескольких сотен украинских туристов, которые уже несколько суток не могут вылететь из Туниса, вернулась домой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф Самолет приземлился в аэропорту "Киев". Пассажиры рассказывают о тяжелых условиях, в которых они оказались в результате отмены их рейсов.Отмечается, что точное число вернувшихся украинцев неизвестно. По данным корреспондентов, речь идет о нескольких десятках туристов."Было очень тяжело. Нас несколько раз переселяли из одного отеля в другой. Но все таки мы прилетели домой", – говорит одна из вернувшихся."Самолет был полностью заполнен. Мест не было. Могли просто не вылететь, нам просто повезло", – отмечает другая.Также, по словам пассажиров самолета, в Тунисе еще осталось множество людей, среди которых есть дети.Напомним, как ранее сообщалось, группа украинцев провела ночь в аэропорту Люблина, в Польше, из-за неожиданной отмены рейса авиакомпании Bravo Airways.



