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Раздел: Видеоновости  
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ДТП в Харькове: внедорожник перевернулся из-за столкновения. Видео

ДТП в Харькове: внедорожник перевернулся из-за столкновения. Видео Авария произошла в темное время суток.

В Харькове на улице Шевченко произошло ДТП в результате которого опрокинулся внедорожник, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Криминал.

В настоящее время на месте работает полиция, выясняя причины и обстоятельства происшедшего.

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О жертвах или пострадавших не сообщается.

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 Теги: ДТП, Харьков, внедорожник

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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