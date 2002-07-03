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Эти простые привычки помогут быстро сбросить вес. Видео
Секрет похудения - не в диетах, а в образе жизни.
Достаточно внести несколько незначительных изменений в свой образ жизни и добавить пищевые привычки, которые помогут вам похудеть гораздо больше, чем вы думаете. Обратите внимание на эти простые, но эффективные советы о том, как стать стройнее в мгновение ока, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Ешьте пряные продукты. Канадские ученые доказали, что острые приправы и соусы ускоряют метаболизм и притупляют желание съесть что-то соленое или сладкое.
Выбирайте тарелку с умом. Исследователи Корнеллского университета пришли к довольно интересным выводам о том, какой эффект тарелка оказывает на пищевые привычки. Они обнаружили, что люди более склонны к перееданию, если цвет посуды, из которой они едят, совпадает с цветом находящегося там блюда или похож на него. И наоборот: мы едим меньше, когда цвета тарелки и еды сильно контрастируют.
Включайте свет и выключайте музыку. Рестораны используют специальные уловки, чтобы заставить вас съедать больше, а значит, тратить больше денег! Две любимые хитрости владельцев общепитов, по словам ученых из Корнеллского университета, это свет и музыка, которые в тандеме могут увеличить потребление калорий на 18 %! Мягкое освещение вызывает чувство расслабленности и увеличивает аппетит. Что касается музыки, она заставляет нас есть быстрее.
Контролируйте свет и температуру в спальне. Не стоит недооценивать силу сна: он влияет на большее количество процессов в организме, чем вы думаете! И вес — один из них. Как оказалось, риск набрать лишний вес часто зависит от освещения в комнате, где мы спим. Есть два типа жира: «плохой» белый жир, который скапливается и задерживается на бедрах и в области торса, и «хороший» бурый жир, ответственный за сжигание белого и выработку энергии.
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Но на формирование «хорошего» жира в организме влияет температура в комнате: она должна быть довольно низкой — около 19 °С.
Достаточно внести несколько незначительных изменений в свой образ жизни и добавить пищевые привычки, которые помогут вам похудеть гораздо больше, чем вы думаете. Обратите внимание на эти простые, но эффективные советы о том, как стать стройнее в мгновение ока, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Ешьте пряные продукты. Канадские ученые доказали, что острые приправы и соусы ускоряют метаболизм и притупляют желание съесть что-то соленое или сладкое.
Выбирайте тарелку с умом. Исследователи Корнеллского университета пришли к довольно интересным выводам о том, какой эффект тарелка оказывает на пищевые привычки. Они обнаружили, что люди более склонны к перееданию, если цвет посуды, из которой они едят, совпадает с цветом находящегося там блюда или похож на него. И наоборот: мы едим меньше, когда цвета тарелки и еды сильно контрастируют.
Включайте свет и выключайте музыку. Рестораны используют специальные уловки, чтобы заставить вас съедать больше, а значит, тратить больше денег! Две любимые хитрости владельцев общепитов, по словам ученых из Корнеллского университета, это свет и музыка, которые в тандеме могут увеличить потребление калорий на 18 %! Мягкое освещение вызывает чувство расслабленности и увеличивает аппетит. Что касается музыки, она заставляет нас есть быстрее.
Контролируйте свет и температуру в спальне. Не стоит недооценивать силу сна: он влияет на большее количество процессов в организме, чем вы думаете! И вес — один из них. Как оказалось, риск набрать лишний вес часто зависит от освещения в комнате, где мы спим. Есть два типа жира: «плохой» белый жир, который скапливается и задерживается на бедрах и в области торса, и «хороший» бурый жир, ответственный за сжигание белого и выработку энергии.
Читайте также: ДТП в Харькове: внедорожник перевернулся из-за столкновения. Видео
Но на формирование «хорошего» жира в организме влияет температура в комнате: она должна быть довольно низкой — около 19 °С.
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