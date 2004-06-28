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Раздел: Видеоновости  
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Во Львов возвращается проблема с вывозом мусора. Видео

Во Львов возвращается проблема с вывозом мусора. Видео В городе начали появляться переполненные мусорные баки.

Львов снова засыпает мусором, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Львів.

В городе появились переполненные контейнеры.

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В частности, на видео видно, как второго июля днем выглядела одна из мусорных площадок на ул.Плуговой.

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 Теги: Львов, мусор

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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