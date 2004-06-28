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В Сети показали последствия засухи в Крыму. Видео

В Сети показали последствия засухи в Крыму. ВидеоВ регионе тяжелая ситуация с водой.

В сети появилось новое видео из оккупированного Россией Крыма, на котором зафиксированы последствия сильнейшей засухи на полуострове, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Соответствующее видео размещено на странице проекта "Крым.Реалии" в Facebook.

"Крым медленно превращается в пустыню. Ситуация с водой с каждым днем становится все хуже. Чиновники говорят, что "все зависит от небесной канцелярии", а крымчане комментируют ситуацию с водой как "катастрофу", потому что "все засыхает и все мучаются", - говорится в описании видео.

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Как отмечается, только из-за весенней засухи аграрии полуострова потеряли около миллиарда рублей прибыли. А в целом урожай 2018 года ожидается, как минимум, вдвое меньшим, чем было в 2017 году.

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 Теги: Крым, засуха

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Сегодня, 11:12 » Автор: Анна Мартынова
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