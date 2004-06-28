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Пьяные подростки устроили переполох в столичном ТЦ. Видео

Пьяные подростки устроили переполох в столичном ТЦ. ВидеоДевочки вели себя неадекватно.

В ТРЦ на Троещине заметили неадекватных подростков, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

По словам посетителей, в ТРЦ, расположенный на проспекте Ватутина, зашли несколько подвыпивших девочек-подростков. Молодежь вела себя неадекватно: девочки кричали и нецензурно выражались.

Две дебоширки были настолько пьяны, что не держались на ногах, и даже не могли подняться с эскалатора.

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Свидетели говорят, что девочкам было по 13-14 лет.

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 Теги: подростки, Киев

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Сегодня, 13:07 » Автор: Анна Мартынова
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