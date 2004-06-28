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В Киеве задержали пьяного чиновника Верховного суда. Видео
Ранее его уводили из прокуратуры.
В Киеве задержали пьяного сотрудника Верховного Суда Украины по имени Олег Ляшок. Он ездил на внедорожнике пьяным по дворам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
У мужчины нашли документы «Международной полицейской ассоциации». При задержании Ляшок матерился, показывал на камеру средний палец и предлагал полицейским выпить вместе с ним.
"Знакомьтесь - Олег Олегович Ляшок. В прошлом - помощник прокурора, прокурор, а сейчас - работник Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел", - говорится в сообщении.
В крови задержанного нашли 2,58 промилле алкоголя.
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"Об угрозах всем окружающим, пожалуй, даже и не следует говорить - само собой вылетало изо рта пьяницы. Кстати, когда-то за такой проступок господина Олега выгнали из прокуратуры. Интересно, из суда попрут или просто "порешают", - добавили в СМИ.
В Киеве задержали пьяного сотрудника Верховного Суда Украины по имени Олег Ляшок. Он ездил на внедорожнике пьяным по дворам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
У мужчины нашли документы «Международной полицейской ассоциации». При задержании Ляшок матерился, показывал на камеру средний палец и предлагал полицейским выпить вместе с ним.
"Знакомьтесь - Олег Олегович Ляшок. В прошлом - помощник прокурора, прокурор, а сейчас - работник Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел", - говорится в сообщении.
В крови задержанного нашли 2,58 промилле алкоголя.
Читайте также: Пьяные подростки устроили переполох в столичном ТЦ. Видео
"Об угрозах всем окружающим, пожалуй, даже и не следует говорить - само собой вылетало изо рта пьяницы. Кстати, когда-то за такой проступок господина Олега выгнали из прокуратуры. Интересно, из суда попрут или просто "порешают", - добавили в СМИ.
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