Позитив из «Время и Стекло» показал, как травмировался на съемках. Видео

Обнародовано видео со съемок.



В сети опубликовали видео с бекстейджа съемок последнего клипа популярной украинской поп-группы "Время и Стекло" на песню "Е, бой!", на которых серьезно травмировался вокалист коллектива Алексей Завгородний, более известный как Позитив, передает



Так, во время съемочного процесса Алексей выполнял трюки самостоятельно и во время одного из них артист не удержался на мотоцикле и упал, получив серьезные травмы. К счастью, певец остался жив. Официальный ролик с бекстейджа съемочной площадки опубликован на YouTube-канале группы "Время и Стекло".



В результате падения артист разбил себе лицо, получил множество ушибов и ссадин, но при этом продолжил работу.



Отметим, ранее в сети Надя Дорофеева показывала лишь фотографии Позитива с разбитым лицом и окровавленными руками, сделанные после жуткого инцидента. Однако сейчас появилось полное видео со съемок клиипа “Е, бой!“, на котором запечатлено жуткое падение певца.



Смотрите видео с 01:12.Отметим, ранее в сети Надя Дорофеева показывала лишь фотографии Позитива с разбитым лицом и окровавленными руками, сделанные после жуткого инцидента. Однако сейчас появилось полное видео со съемок клиипа “Е, бой!“, на котором запечатлено жуткое падение певца.



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Смотрите видео с 01:12.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В сети опубликовали видео с бекстейджа съемок последнего клипа популярной украинской поп-группы "Время и Стекло" на песню "Е, бой!", на которых серьезно травмировался вокалист коллектива Алексей Завгородний, более известный как Позитив, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com Так, во время съемочного процесса Алексей выполнял трюки самостоятельно и во время одного из них артист не удержался на мотоцикле и упал, получив серьезные травмы. К счастью, певец остался жив. Официальный ролик с бекстейджа съемочной площадки опубликован на YouTube-канале группы "Время и Стекло".В результате падения артист разбил себе лицо, получил множество ушибов и ссадин, но при этом продолжил работу.Отметим, ранее в сети Надя Дорофеева показывала лишь фотографии Позитива с разбитым лицом и окровавленными руками, сделанные после жуткого инцидента. Однако сейчас появилось полное видео со съемок клиипа “Е, бой!“, на котором запечатлено жуткое падение певца.Смотрите видео с 01:12.Отметим, ранее в сети Надя Дорофеева показывала лишь фотографии Позитива с разбитым лицом и окровавленными руками, сделанные после жуткого инцидента. Однако сейчас появилось полное видео со съемок клиипа “Е, бой!“, на котором запечатлено жуткое падение певца.



