» » Позитив из «Время и Стекло» показал, как травмировался на съемках. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Позитив из «Время и Стекло» показал, как травмировался на съемках. Видео

Позитив из «Время и Стекло» показал, как травмировался на съемках. ВидеоОбнародовано видео со съемок.

В сети опубликовали видео с бекстейджа съемок последнего клипа популярной украинской поп-группы "Время и Стекло" на песню "Е, бой!", на которых серьезно травмировался вокалист коллектива Алексей Завгородний, более известный как Позитив, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Так, во время съемочного процесса Алексей выполнял трюки самостоятельно и во время одного из них артист не удержался на мотоцикле и упал, получив серьезные травмы. К счастью, певец остался жив. Официальный ролик с бекстейджа съемочной площадки опубликован на YouTube-канале группы "Время и Стекло".

В результате падения артист разбил себе лицо, получил множество ушибов и ссадин, но при этом продолжил работу.

Отметим, ранее в сети Надя Дорофеева показывала лишь фотографии Позитива с разбитым лицом и окровавленными руками, сделанные после жуткого инцидента. Однако сейчас появилось полное видео со съемок клиипа “Е, бой!“, на котором запечатлено жуткое падение певца.

Смотрите видео с 01:12.Отметим, ранее в сети Надя Дорофеева показывала лишь фотографии Позитива с разбитым лицом и окровавленными руками, сделанные после жуткого инцидента. Однако сейчас появилось полное видео со съемок клиипа “Е, бой!“, на котором запечатлено жуткое падение певца.

Читайте также: Позитив из "Время и стекло" показал свое детское фото

Смотрите видео с 01:12.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Время и Стекло, травма

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 16:19 » Автор: Анна Мартынова
     171
     0

Похожие новости по теме

"Время и Стекло" выпустили новый клип. Видео

Украинская группа презентовала новый трек о себе

Песня украинской группы выбилась в мировой рейтинг. Видео Песня украинской группы выбилась в мировой рейтинг. Видео

The Pudding опубликовал карту с самыми популярными музыкальными клипами

Мужчина сорвался с обрыва во время езды на мотоцикле. Видео Мужчина сорвался с обрыва во время езды на мотоцикле. Видео

В результате инцидента молодой человек чудом остался жив.

Monatik поделился ролик со съемок клипа Vitamin D. Видео Monatik поделился ролик со съемок клипа Vitamin D. Видео

На видео снят съемочный процесс и кадры клипа, которые не вошли в основное видео

В сети появилось видео со съемок нового «Форсажа». Видео В сети появилось видео со съемок нового «Форсажа». Видео

В Кливленде, штат Огайо стартовали съемки нового боевика «Форсаж 8».

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх