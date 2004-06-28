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Раздел: Видеоновости  
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Под Одессой по полю промчался мощный смерч. Видео

Под Одессой по полю промчался мощный смерч. ВидеоВихрь поднял в воздух пыль и траву.

В нескольких километрах от Одессы местные в поле заметили мощный смерч, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Стихию заметили в селе Маяки Беляевского района Одесской области, примерно в 50 километрах от областного центра.

Зрелищное видео в своем Facebook обнародовал очевидец Владимир Пономарчук.

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На видео видно, как воздушный вихрь в поле подхватил в воздух пыль, траву и ветки, подняв их на многометровую высоту.

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 Теги: Одесская область, смерч

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Сегодня, 17:43 » Автор: Анна Мартынова
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