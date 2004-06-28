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Опасный вулкан выбросил столб пепла. Видео
Вулкан активизировался 28 июня.
Вулкан Гора Агунг на индонезийском острове Бали выбросил столб пепла на высоту двух километров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По данным издания, выброс лавы и пепла был зафиксирован в понедельник, 2 июля 2018 года. Вулкан выбросил пепел, который достигал в высоту два километра. Как сообщили сейсмологи, извержение длилось семь минут и 21 секунду.
"Извержение носило стромболианский характер, при котором был слышен звук взрыва", - отметил представитель Вулканологического и геологического центра по уменьшению опасности стихийных бедствий Деви Камил.
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Вулкан активизировался 28 июня. Высота выбросов пепла достигала 2,5 тыс. метров.
Агунг расположен примерно в 75 км от популярного среди туристов города-курорта Кута.
Вулкан Гора Агунг на индонезийском острове Бали выбросил столб пепла на высоту двух километров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По данным издания, выброс лавы и пепла был зафиксирован в понедельник, 2 июля 2018 года. Вулкан выбросил пепел, который достигал в высоту два километра. Как сообщили сейсмологи, извержение длилось семь минут и 21 секунду.
"Извержение носило стромболианский характер, при котором был слышен звук взрыва", - отметил представитель Вулканологического и геологического центра по уменьшению опасности стихийных бедствий Деви Камил.
Читайте также: Камчатка: вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой в 6 км
Вулкан активизировался 28 июня. Высота выбросов пепла достигала 2,5 тыс. метров.
Агунг расположен примерно в 75 км от популярного среди туристов города-курорта Кута.
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