Раздел: Видеоновости
Увлеклась: женщина попала в ДТП, пока снимала видео. Видео
Пока женщина снимала, она врезалась.
На Крымском мосту женщина попала в ДТП, увлекшись видеосъемкой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Съемку вела не только водитель авто, но и одна из пассажирок. На записи видно, как автомобиль врезается в Mini Cooper. «Новости Крыма» отмечают, что после столкновения под аркой Крымского моста образовалась длинная пробка.
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Есть ли пострадавшие в результате ДТП, не сообщается.
На Крымском мосту женщина попала в ДТП, увлекшись видеосъемкой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Съемку вела не только водитель авто, но и одна из пассажирок. На записи видно, как автомобиль врезается в Mini Cooper. «Новости Крыма» отмечают, что после столкновения под аркой Крымского моста образовалась длинная пробка.
Читайте также: В Британии молния попала в радугу и сбила «НЛО»
Есть ли пострадавшие в результате ДТП, не сообщается.
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