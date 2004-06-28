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Раздел: Видеоновости  
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Увлеклась: женщина попала в ДТП, пока снимала видео. Видео

Увлеклась: женщина попала в ДТП, пока снимала видео. ВидеоПока женщина снимала, она врезалась.

На Крымском мосту женщина попала в ДТП, увлекшись видеосъемкой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.

Съемку вела не только водитель авто, но и одна из пассажирок. На записи видно, как автомобиль врезается в Mini Cooper. «Новости Крыма» отмечают, что после столкновения под аркой Крымского моста образовалась длинная пробка.

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Есть ли пострадавшие в результате ДТП, не сообщается.

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 Теги: ДТП, видео, Крым

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Сегодня, 21:10 » Автор: Едгар Букмирза
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