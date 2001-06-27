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В России прошел "кровавый" дождь. Видео

В России прошел "кровавый" дождь. ВидеоНорильск является одним из самых грязных городов в мире.

Во вторник, 3 июля, в Норильске (Российская Федерация) прошел "кровавый" дождь красного цвета.

Об этом сообщает удивленные пользователи соцсетей, выкладывая множество видео и фотографий необычного явления, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Отмечается, что причиной таких осадков могут быть выбросы местного металлургического завода. Сообщается, что красный дождь прошел в одном из районов города - Надежде. Жители Норильска уже назвали странные осадки "предвестниками Апокалипсиса".

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Там находится огромное число заводов и фабрик, где плавятся тяжелые металлы. В результате такие вредные вещества, как никель, стронций, медь и т.д. непрерывно витают в воздухе.

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Сегодня, 22:34 » Автор: Едгар Букмирза
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