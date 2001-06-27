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В России прошел "кровавый" дождь. Видео
Норильск является одним из самых грязных городов в мире.
Во вторник, 3 июля, в Норильске (Российская Федерация) прошел "кровавый" дождь красного цвета.
Об этом сообщает удивленные пользователи соцсетей, выкладывая множество видео и фотографий необычного явления, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Отмечается, что причиной таких осадков могут быть выбросы местного металлургического завода. Сообщается, что красный дождь прошел в одном из районов города - Надежде. Жители Норильска уже назвали странные осадки "предвестниками Апокалипсиса".
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Там находится огромное число заводов и фабрик, где плавятся тяжелые металлы. В результате такие вредные вещества, как никель, стронций, медь и т.д. непрерывно витают в воздухе.
Во вторник, 3 июля, в Норильске (Российская Федерация) прошел "кровавый" дождь красного цвета.
Об этом сообщает удивленные пользователи соцсетей, выкладывая множество видео и фотографий необычного явления, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Отмечается, что причиной таких осадков могут быть выбросы местного металлургического завода. Сообщается, что красный дождь прошел в одном из районов города - Надежде. Жители Норильска уже назвали странные осадки "предвестниками Апокалипсиса".
Читайте также: Кровавый расстрел троих военных в России: новые подробности. Видео
Там находится огромное число заводов и фабрик, где плавятся тяжелые металлы. В результате такие вредные вещества, как никель, стронций, медь и т.д. непрерывно витают в воздухе.
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