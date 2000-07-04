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В Сети показали трогательное воссоединение панды со своим детёнышем. Видео
Панды обитают только в Китае.
Животных держали в разлуке более месяца, чтобы обезопасить новорождённого от каких-либо рисков.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
На данный момент панды обитают только в Китае и находятся под угрозой вымирания. Именно поэтому маму и малыша не показывали друг к другу более месяца. Всё это время работники зоопарка проверяли самку Юань Юань на наличие материнских чувств, подкладывая ей идентичную игрушку.
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Вскоре, после всех проверок стало ясно, что панда отлично проявляет все свои инстинкты. Она сразу расположила своего детёныша у себя на животе и впервые его накормила.
Животных держали в разлуке более месяца, чтобы обезопасить новорождённого от каких-либо рисков.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
На данный момент панды обитают только в Китае и находятся под угрозой вымирания. Именно поэтому маму и малыша не показывали друг к другу более месяца. Всё это время работники зоопарка проверяли самку Юань Юань на наличие материнских чувств, подкладывая ей идентичную игрушку.
Читайте также: Детеныша панды, которому месяц от роду, взвесили в зоопарке Токио. Видео
Вскоре, после всех проверок стало ясно, что панда отлично проявляет все свои инстинкты. Она сразу расположила своего детёныша у себя на животе и впервые его накормила.
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