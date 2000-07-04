» » В Сети показали трогательное воссоединение панды со своим детёнышем. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Сети показали трогательное воссоединение панды со своим детёнышем. Видео

В Сети показали трогательное воссоединение панды со своим детёнышем. ВидеоПанды обитают только в Китае.

Животных держали в разлуке более месяца, чтобы обезопасить новорождённого от каких-либо рисков.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

На данный момент панды обитают только в Китае и находятся под угрозой вымирания. Именно поэтому маму и малыша не показывали друг к другу более месяца. Всё это время работники зоопарка проверяли самку Юань Юань на наличие материнских чувств, подкладывая ей идентичную игрушку.

Читайте также: Детеныша панды, которому месяц от роду, взвесили в зоопарке Токио. Видео

Вскоре, после всех проверок стало ясно, что панда отлично проявляет все свои инстинкты. Она сразу расположила своего детёныша у себя на животе и впервые его накормила.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Панда, видео

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Вчера, 23:54 » Автор: Едгар Букмирза
     1235
     0

Похожие новости по теме

Детеныша панды, которому месяц от роду, взвесили в зоопарке Токио. Видео Детеныша панды, которому месяц от роду, взвесили в зоопарке Токио. Видео

Детеныш появился на свет в прошлом месяце и уже успел хорошо подрасти.

23 детеныша панды взорвали Сеть. Видео 23 детеныша панды взорвали Сеть. Видео

Среди детенышей 10 пар двойняшек.

Мама-панда, купающая вертлявого детеныша, покорила сеть. Видео Мама-панда, купающая вертлявого детеныша, покорила сеть. Видео

Купание мамой непослушного детеныша панды сняли на видео.

Панды-близнецы родились в китайском зоопарке. Видео Панды-близнецы родились в китайском зоопарке. Видео

В Китае панда родила первую в этом году двойню.

В Китае панда влюбилась в своего смотрителя. Видео В Китае панда влюбилась в своего смотрителя. Видео

Панды известны тем, что очень привязываются к людям.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх