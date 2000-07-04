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Украинские десантники высадились на побережье черного моря. Видео
Курсанты приняли участие в учениях.
На побережье Черного моря курсанты факультета десантно-штурмовых войск Военной академии (г. Одесса) отрабатывали программу по воздушно-десантной подготовке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Десантировались с вертолета Ми-8 с высоты 600 метров прямо в открытое море.
Прыжкам на воду предшествовали теоретическая подготовка и занятия на тренажерах.
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В подготовку также входил просмотр видеозаписей предыдущих прыжков.
На побережье Черного моря курсанты факультета десантно-штурмовых войск Военной академии (г. Одесса) отрабатывали программу по воздушно-десантной подготовке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Десантировались с вертолета Ми-8 с высоты 600 метров прямо в открытое море.
Прыжкам на воду предшествовали теоретическая подготовка и занятия на тренажерах.
Читайте также: Во Львов возвращается проблема с вывозом мусора. Видео
В подготовку также входил просмотр видеозаписей предыдущих прыжков.
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