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Украинские десантники высадились на побережье черного моря. Видео

Украинские десантники высадились на побережье черного моря. Видео Курсанты приняли участие в учениях.

На побережье Черного моря курсанты факультета десантно-штурмовых войск Военной академии (г. Одесса) отрабатывали программу по воздушно-десантной подготовке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Десантировались с вертолета Ми-8 с высоты 600 метров прямо в открытое море.

Прыжкам на воду предшествовали теоретическая подготовка и занятия на тренажерах.

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В подготовку также входил просмотр видеозаписей предыдущих прыжков.

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 Теги: десантники, учение

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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