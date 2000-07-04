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Европейский телескоп впервые зафиксировал появление новой планеты. Видео
Открытие сделал Институт астрономии имени Макса Планка.
Европейская Южная Обсерватория с помощью "Очень большого телескопа" (Very Large Telescope – VLT) смогла впервые запечатлеть планету в процессе своего формирования, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.
Наблюдения за молодой карликовой звездой PDS 70 в созвездии Центавра проводил немецкий Институт астрономии имени Макса Планка (MPIA) в 2015-2016.
В 2016 году ученым удалось заметить рядом со звездой яркую точку света и следы разрыва в протопланетном диске вокруг нее. Такие промежутки в газопылевом облаке обычно указывают, что внутри него появляется объект — это и было рождение новой планеты. "Увидеть такое — мечта каждого астронома", — заявил член команды MPIA Андре Мюллер.
Проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что это газовый гигант, превосходящий по массе Юпитер, а температура на поверхности планеты составляет 1000 градусов по Цельсию. Новорожденному объекту присвоили наименование PDS 70b.
От своей звезды планета находится на расстоянии, примерно совпадающим с расстоянием от Урана до Солнца — это около 3 миллиардов километров. По подсчетам ученых, на один оборот вокруг звезды у планеты должно уходить 120 земных лет.
В исследовании, опубликованном учеными в журнале "Astronomy and Astrophysics", говорится, что наблюдения за PDS 70b подтверждает одну из главных астрономических теорий — о том, что планеты рождаются из газопылевых дисков.
"Эти диски вокруг звезды — места рождения планет, но зафиксировать что-то, напоминающее зарождение планеты, удавалось всего лишь в нескольких случаях, — говорит руководитель исследования Мариам Кепплер . — В этом случае у нас появились прямые изображения планеты прямо на месте зарождения. Это очень важно, потому что люди давно задавались вопросом, как формируют планеты, и теперь мы можем непосредственно наблюдать это".
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"Очень большой телескоп" находится на высоте 2635 метров в Чили. Он состоит из четырех оптических телескопов с диаметром зеркал в 8,2 метра.
Европейская Южная Обсерватория с помощью "Очень большого телескопа" (Very Large Telescope – VLT) смогла впервые запечатлеть планету в процессе своего формирования, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.
Наблюдения за молодой карликовой звездой PDS 70 в созвездии Центавра проводил немецкий Институт астрономии имени Макса Планка (MPIA) в 2015-2016.
В 2016 году ученым удалось заметить рядом со звездой яркую точку света и следы разрыва в протопланетном диске вокруг нее. Такие промежутки в газопылевом облаке обычно указывают, что внутри него появляется объект — это и было рождение новой планеты. "Увидеть такое — мечта каждого астронома", — заявил член команды MPIA Андре Мюллер.
Проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что это газовый гигант, превосходящий по массе Юпитер, а температура на поверхности планеты составляет 1000 градусов по Цельсию. Новорожденному объекту присвоили наименование PDS 70b.
От своей звезды планета находится на расстоянии, примерно совпадающим с расстоянием от Урана до Солнца — это около 3 миллиардов километров. По подсчетам ученых, на один оборот вокруг звезды у планеты должно уходить 120 земных лет.
В исследовании, опубликованном учеными в журнале "Astronomy and Astrophysics", говорится, что наблюдения за PDS 70b подтверждает одну из главных астрономических теорий — о том, что планеты рождаются из газопылевых дисков.
"Эти диски вокруг звезды — места рождения планет, но зафиксировать что-то, напоминающее зарождение планеты, удавалось всего лишь в нескольких случаях, — говорит руководитель исследования Мариам Кепплер . — В этом случае у нас появились прямые изображения планеты прямо на месте зарождения. Это очень важно, потому что люди давно задавались вопросом, как формируют планеты, и теперь мы можем непосредственно наблюдать это".
Читайте также: Украинские десантники высадились на побережье черного моря. Видео
"Очень большой телескоп" находится на высоте 2635 метров в Чили. Он состоит из четырех оптических телескопов с диаметром зеркал в 8,2 метра.
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