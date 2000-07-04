» » Европейский телескоп впервые зафиксировал появление новой планеты. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Европейский телескоп впервые зафиксировал появление новой планеты. Видео

Европейский телескоп впервые зафиксировал появление новой планеты. Видео Открытие сделал Институт астрономии имени Макса Планка.

Европейская Южная Обсерватория с помощью "Очень большого телескопа" (Very Large Telescope – VLT) смогла впервые запечатлеть планету в процессе своего формирования, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.

Наблюдения за молодой карликовой звездой PDS 70 в созвездии Центавра проводил немецкий Институт астрономии имени Макса Планка (MPIA) в 2015-2016.

В 2016 году ученым удалось заметить рядом со звездой яркую точку света и следы разрыва в протопланетном диске вокруг нее. Такие промежутки в газопылевом облаке обычно указывают, что внутри него появляется объект — это и было рождение новой планеты. "Увидеть такое — мечта каждого астронома", — заявил член команды MPIA Андре Мюллер.

Проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что это газовый гигант, превосходящий по массе Юпитер, а температура на поверхности планеты составляет 1000 градусов по Цельсию. Новорожденному объекту присвоили наименование PDS 70b.

От своей звезды планета находится на расстоянии, примерно совпадающим с расстоянием от Урана до Солнца — это около 3 миллиардов километров. По подсчетам ученых, на один оборот вокруг звезды у планеты должно уходить 120 земных лет.

В исследовании, опубликованном учеными в журнале "Astronomy and Astrophysics", говорится, что наблюдения за PDS 70b подтверждает одну из главных астрономических теорий — о том, что планеты рождаются из газопылевых дисков.

"Эти диски вокруг звезды — места рождения планет, но зафиксировать что-то, напоминающее зарождение планеты, удавалось всего лишь в нескольких случаях, — говорит руководитель исследования Мариам Кепплер . — В этом случае у нас появились прямые изображения планеты прямо на месте зарождения. Это очень важно, потому что люди давно задавались вопросом, как формируют планеты, и теперь мы можем непосредственно наблюдать это".

Читайте также: Украинские десантники высадились на побережье черного моря. Видео

"Очень большой телескоп" находится на высоте 2635 метров в Чили. Он состоит из четырех оптических телескопов с диаметром зеркал в 8,2 метра.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: планета, телескоп

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
     132
     0

Похожие новости по теме

Появились кадры редкого космического явления. Видео Появились кадры редкого космического явления. Видео

Две планеты сблизились в небе.

Ученые обнаружили самую горячую планету во Вселенной. Видео Ученые обнаружили самую горячую планету во Вселенной. Видео

Температурные показатели на этой планете существенно отличаются от показателей других планет.

Ученые НАСА показали крупнейшую «безымянную» планету Солнечной системы. Видео Ученые НАСА показали крупнейшую «безымянную» планету Солнечной системы. Видео

Национальное агентство представило видео третьей по величине карликовой планеты Солнечной системы.

Телескоп впервые в истории зафиксировал смерть звезды. Видео Телескоп впервые в истории зафиксировал смерть звезды. Видео

Телескоп Kepler несколько лет фиксировал свет 50 триллионов звезд из 500 отдаленных галактик.

Астрономы обнаружили мега-Землю, покрытую скалами. Видео Астрономы обнаружили мега-Землю, покрытую скалами. Видео

В созвездии Дракона астрономы обнаружили планету, образовавшуюся 11 миллиардов лет назад.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх