Раздел: Видеоновости
В Сети показали, как животные реагируют на свое отражение в зеркале. Видео
Невозможно не улыбнуться.
Когда животные смотрят в зеркало, они видят свое отражение почти так же как и люди. Если вы никогда не наблюдали такие забавные моменты, то впору уделить им несколько минут, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Почему так забавно наблюдать за зверушками, которые удивляются своему отражению? По мнению поведенческих аналитиков, животные не знают и не понимают то, что это именно они отражаются в зеркале. И воспринимают свое отражение, как отражение другого животного, поэтому, ведут себя так, как бы увидели другое животное. То же относится и к собакам, которые видят себя в зеркале.
Читайте также: В Сети показали самые необычные домашние животные. Видео
Милый котенок часто играет со своим отражением в зеркале, но через несколько дней он устает от игры и это перестает его интересовать. Наиболее вероятной причиной того, что котенку надоедает играть есть то, что движется зеркальное отображение так предсказуемо.
Когда животные смотрят в зеркало, они видят свое отражение почти так же как и люди. Если вы никогда не наблюдали такие забавные моменты, то впору уделить им несколько минут, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Почему так забавно наблюдать за зверушками, которые удивляются своему отражению? По мнению поведенческих аналитиков, животные не знают и не понимают то, что это именно они отражаются в зеркале. И воспринимают свое отражение, как отражение другого животного, поэтому, ведут себя так, как бы увидели другое животное. То же относится и к собакам, которые видят себя в зеркале.
Читайте также: В Сети показали самые необычные домашние животные. Видео
Милый котенок часто играет со своим отражением в зеркале, но через несколько дней он устает от игры и это перестает его интересовать. Наиболее вероятной причиной того, что котенку надоедает играть есть то, что движется зеркальное отображение так предсказуемо.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
418
0
Также советуем посмотреть
- Готов обменять себя на Сенцова
- Обслуживать туалеты: в Сети высмеяли «успех» российской космонавтики
- Чи змінить новий президент ПАРЄ позиції Росії
- Боевики 17 раз обстреливали украинские позиции
- Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
- Ни дня без улыбки: подборка лучших анекдотов
- Российскому политтехнологу запретили въезд в Украину
- Китайские красавицы придумали забавный способ заработка
- Экс-мэра Киева Леонида Черновецкого вызывают на допрос
- Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
- Порошенко призвал Сербию признать Голодомор геноцидом украинского народа
- Страдающий от похмелья лемур стал звездой Сети
- Украина продолжит борьбу с информационной пропагандой
- Остроумные комментарии от людей, которым лишь дай повод посмеяться
- Уфологи насмешили неожиданным заявлением
- Самые смешные моменты, происходившие на футбольных полях
- Контракт между мертвыми и теми, кто не родился
- «Борцы за сепараторство»: в Google знатно потроллили боевиков «ЛНР»
- Как Россия потерпела поражение в Китае
- Очередная история из жизни «республики»
- На Кавказе самка оленя заставила волка убегать, поджав хвост
- Перед Порошенком постав комплекс проблем
- Смутила борода: индус подал на развод, впервые увидев лицо жены
- Результати дослідження щодо результатів боротьби із корупцією
- Огромный аллигатор устроил шоу на поле для гольфа
- В ожидании поцелуя Путина и Трампа
- Главарь «ЛНР» насмешил свежим фейком об иностранных агентах
- Европа: тупик миграции
- Крым и Джон Болтон
- «Призрак» попал на фото, не на шутку перепугав семью
Оставьте свой комментарий