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В Сети показали, как животные реагируют на свое отражение в зеркале. Видео

В Сети показали, как животные реагируют на свое отражение в зеркале. ВидеоНевозможно не улыбнуться.

Когда животные смотрят в зеркало, они видят свое отражение почти так же как и люди. Если вы никогда не наблюдали такие забавные моменты, то впору уделить им несколько минут, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Почему так забавно наблюдать за зверушками, которые удивляются своему отражению? По мнению поведенческих аналитиков, животные не знают и не понимают то, что это именно они отражаются в зеркале. И воспринимают свое отражение, как отражение другого животного, поэтому, ведут себя так, как бы увидели другое животное. То же относится и к собакам, которые видят себя в зеркале.

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Милый котенок часто играет со своим отражением в зеркале, но через несколько дней он устает от игры и это перестает его интересовать. Наиболее вероятной причиной того, что котенку надоедает играть есть то, что движется зеркальное отображение так предсказуемо.


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 Теги: животные, отражение

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Сегодня, 10:39 » Автор: Анна Мартынова
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