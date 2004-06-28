Раздел: Видеоновости
В Сети показали, как охраняют Крымский мост. Видео
Журналисты показали уникальные кадры.
Росгвардия и ФСБ охраняют Керченский мост. Осматривают и проверяют почти всех, кто решил проехать по сооружению. За новостроем следят, как за стратегическим объектом: на боевых катерах, беспилотных субмаринах и с десятками камер наблюдения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Журналисты "Крым.Реалии" узнавали, чего боится оккупационная власть.
"Керченский мост охраняют на земле, с неба и под водой. На всех 18 км автопоток контролируют сразу три блокпоста: на въезде с Керчи, Тамани и на острове Тузла. Останавливают полицейские каждый десятый автомобиль, особенно если авто на иностранных номерах и с тонированными окнами", - говорится в сюжете.
Читайте также: В Сети показали, как сейчас выглядит крымский Казантип. Видео
Кроме того, автобусы проверяют все без исключения. Часть пассажиров заставляют даже проходить через металлоискатели и полный осмотр личных вещей. Как рассказали журналисты, с моря мост охраняют сотрудники Росгвардии и спецслужбы ФСБ.
Росгвардия и ФСБ охраняют Керченский мост. Осматривают и проверяют почти всех, кто решил проехать по сооружению. За новостроем следят, как за стратегическим объектом: на боевых катерах, беспилотных субмаринах и с десятками камер наблюдения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Журналисты "Крым.Реалии" узнавали, чего боится оккупационная власть.
"Керченский мост охраняют на земле, с неба и под водой. На всех 18 км автопоток контролируют сразу три блокпоста: на въезде с Керчи, Тамани и на острове Тузла. Останавливают полицейские каждый десятый автомобиль, особенно если авто на иностранных номерах и с тонированными окнами", - говорится в сюжете.
Читайте также: В Сети показали, как сейчас выглядит крымский Казантип. Видео
Кроме того, автобусы проверяют все без исключения. Часть пассажиров заставляют даже проходить через металлоискатели и полный осмотр личных вещей. Как рассказали журналисты, с моря мост охраняют сотрудники Росгвардии и спецслужбы ФСБ.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1765
0
Также советуем посмотреть
- Пропагандист Путина насмешил сказками о задержании на Донбассе американских
- Прозрачный намек Владимира Путина
- «ЛНР» терміново потрібні заручники
- Готов обменять себя на Сенцова
- Обслуживать туалеты: в Сети высмеяли «успех» российской космонавтики
- Чи змінить новий президент ПАРЄ позиції Росії
- Боевики 17 раз обстреливали украинские позиции
- Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
- Ни дня без улыбки: подборка лучших анекдотов
- Российскому политтехнологу запретили въезд в Украину
- Китайские красавицы придумали забавный способ заработка
- Экс-мэра Киева Леонида Черновецкого вызывают на допрос
- Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
- Порошенко призвал Сербию признать Голодомор геноцидом украинского народа
- Страдающий от похмелья лемур стал звездой Сети
- Украина продолжит борьбу с информационной пропагандой
- Остроумные комментарии от людей, которым лишь дай повод посмеяться
- Уфологи насмешили неожиданным заявлением
- Самые смешные моменты, происходившие на футбольных полях
- Контракт между мертвыми и теми, кто не родился
- «Борцы за сепараторство»: в Google знатно потроллили боевиков «ЛНР»
- Как Россия потерпела поражение в Китае
- Очередная история из жизни «республики»
- На Кавказе самка оленя заставила волка убегать, поджав хвост
- Перед Порошенком постав комплекс проблем
- Смутила борода: индус подал на развод, впервые увидев лицо жены
- Результати дослідження щодо результатів боротьби із корупцією
- Огромный аллигатор устроил шоу на поле для гольфа
- В ожидании поцелуя Путина и Трампа
- Главарь «ЛНР» насмешил свежим фейком об иностранных агентах
Оставьте свой комментарий