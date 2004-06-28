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В Сети показали, как охраняют Крымский мост. Видео

В Сети показали, как охраняют Крымский мост. ВидеоЖурналисты показали уникальные кадры.

Росгвардия и ФСБ охраняют Керченский мост. Осматривают и проверяют почти всех, кто решил проехать по сооружению. За новостроем следят, как за стратегическим объектом: на боевых катерах, беспилотных субмаринах и с десятками камер наблюдения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Журналисты "Крым.Реалии" узнавали, чего боится оккупационная власть.

"Керченский мост охраняют на земле, с неба и под водой. На всех 18 км автопоток контролируют сразу три блокпоста: на въезде с Керчи, Тамани и на острове Тузла. Останавливают полицейские каждый десятый автомобиль, особенно если авто на иностранных номерах и с тонированными окнами", - говорится в сюжете.

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Кроме того, автобусы проверяют все без исключения. Часть пассажиров заставляют даже проходить через металлоискатели и полный осмотр личных вещей. Как рассказали журналисты, с моря мост охраняют сотрудники Росгвардии и спецслужбы ФСБ.

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 Теги: Крымский мост, охрана

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Сегодня, 11:53 » Автор: Анна Мартынова
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