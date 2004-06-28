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В Одессе в море поднялся фонтан из грязи. Видео

В Одессе в море поднялся фонтан из грязи. ВидеоВ Сети появились впечатляющие снимки.

Небольшой дождь вчера вечером превратил одесскую Аркадию в помойку, передает Хроника.инфо со ссылкой на 048.ua.

Тонны воды, которой не было отвода, просто стекала со ступенек в море, заливая пляжи зловонной жижей.

Одессит Александр Шишлянников стал свидетелем настоящего потопа. По его словам, отдыхающие выбирались с пляжа как могли.

В море тем временем взорвался фонтаном грязевой поток. Несмотря на то, что дождь прошел сравнительно несильный, ливневки не выдержали.

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После того, как вода ушла, стало понятно, что Аркадия пострадала от воды. Но отдыхающие находили для себя более сухие участки.


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 Теги: Одесса, море

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Сегодня, 13:27 » Автор: Анна Мартынова
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