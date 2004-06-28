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В Одессе в море поднялся фонтан из грязи. Видео
В Сети появились впечатляющие снимки.
Небольшой дождь вчера вечером превратил одесскую Аркадию в помойку, передает Хроника.инфо со ссылкой на 048.ua.
Тонны воды, которой не было отвода, просто стекала со ступенек в море, заливая пляжи зловонной жижей.
Одессит Александр Шишлянников стал свидетелем настоящего потопа. По его словам, отдыхающие выбирались с пляжа как могли.
В море тем временем взорвался фонтаном грязевой поток. Несмотря на то, что дождь прошел сравнительно несильный, ливневки не выдержали.
Читайте также: Столкновения полиции и молодежи во Франции. Видео
После того, как вода ушла, стало понятно, что Аркадия пострадала от воды. Но отдыхающие находили для себя более сухие участки.
Небольшой дождь вчера вечером превратил одесскую Аркадию в помойку, передает Хроника.инфо со ссылкой на 048.ua.
Тонны воды, которой не было отвода, просто стекала со ступенек в море, заливая пляжи зловонной жижей.
Одессит Александр Шишлянников стал свидетелем настоящего потопа. По его словам, отдыхающие выбирались с пляжа как могли.
В море тем временем взорвался фонтаном грязевой поток. Несмотря на то, что дождь прошел сравнительно несильный, ливневки не выдержали.
Читайте также: Столкновения полиции и молодежи во Франции. Видео
После того, как вода ушла, стало понятно, что Аркадия пострадала от воды. Но отдыхающие находили для себя более сухие участки.
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