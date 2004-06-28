Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

На Уимблдоне теннисист попал мячом в девочку. Видео

На Уимблдоне теннисист попал мячом в девочку. Видео

Похожие новости по теме

Музыкант обезвредил разгоряченного поклонника. Видео На концерте таиландского рокера Пхонгсита Кхампхи произошел инцидент, который попал на видео.