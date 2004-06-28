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На Уимблдоне теннисист попал мячом в девочку. Видео

На Уимблдоне теннисист попал мячом в девочку. ВидеоДевочка не смогла сдержать слезы.

На теннисном турнире Wimbeldon произошел неприятный инцидент с девушкой герл-боем (подает мячи игрокам во время матча), передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Во время одного из эпизодов игры Ник Кирьос – Денис Истомин Кирьос ударил по мячу и попал в руку герл-боя.

От сильной боли пострадавшая заплакала и затем ее вывели с арены.

"Когда услышал звук, подумал, что попал в табло. А потом понял, что девочке в руку. Было тяжело, она начала плакать, но держалась по-чемпионски. Я бы точно плакал в такой ситуации", – отметил Кирьос.

По данным радара на корте, мяч, который попал в руку девочки, летел со скоростью 217 километров в час. Инцидент произошел в четвертом сете при счете 2:2. Матч завершился победой Кирьоса (7:6, 7:6, 6:7, 6:3).

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 Теги: теннис, Уимблдон

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Сегодня, 16:52 » Автор: Анна Мартынова
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