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В Сети показали взрыв воздушного шара с людьми. Видео
Ведется расследование инцидента.
Лишь по счастливой случайности инцидент не закончился трагедией.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.ua.
На фестивале воздушных шаров в городе Хауэлл (штат Мичиган, США) произошел жуткий случай – воздушный шар летел над дорогой и наткнулся на линию электропередачи. В результате оболочка воздушного судна загорелась, а оборванные провода вспыхнули настоящим салютом из пылающих искр. Лишь по счастливой случайности инцидент не закончился трагедией.
На кадрах, снятых очевидцем, видно, что шар постепенно опускается, затем раздается громкий хлопок, похожий на взрыв, после чего шар загорается и поднимается вверх. Пролетев еще некоторое расстояние, шар медленно опустился в озеро Томпсон.
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Сообщается, что в корзине шара во время полета находился только один человек – пилот, управлявший шаром. Благодаря счастливой случайности пилот воздушного шара не получил ни удара током, ни других повреждений.
Лишь по счастливой случайности инцидент не закончился трагедией.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.ua.
На фестивале воздушных шаров в городе Хауэлл (штат Мичиган, США) произошел жуткий случай – воздушный шар летел над дорогой и наткнулся на линию электропередачи. В результате оболочка воздушного судна загорелась, а оборванные провода вспыхнули настоящим салютом из пылающих искр. Лишь по счастливой случайности инцидент не закончился трагедией.
На кадрах, снятых очевидцем, видно, что шар постепенно опускается, затем раздается громкий хлопок, похожий на взрыв, после чего шар загорается и поднимается вверх. Пролетев еще некоторое расстояние, шар медленно опустился в озеро Томпсон.
Читайте также: В России британские болельщики выбросили "Ленина" в мусорный бак. Видео
Сообщается, что в корзине шара во время полета находился только один человек – пилот, управлявший шаром. Благодаря счастливой случайности пилот воздушного шара не получил ни удара током, ни других повреждений.
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