» » В Сети показали взрыв воздушного шара с людьми. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Сети показали взрыв воздушного шара с людьми. Видео

В Сети показали взрыв воздушного шара с людьми. ВидеоВедется расследование инцидента.

Лишь по счастливой случайности инцидент не закончился трагедией.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.ua.

На фестивале воздушных шаров в городе Хауэлл (штат Мичиган, США) произошел жуткий случай – воздушный шар летел над дорогой и наткнулся на линию электропередачи. В результате оболочка воздушного судна загорелась, а оборванные провода вспыхнули настоящим салютом из пылающих искр. Лишь по счастливой случайности инцидент не закончился трагедией.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что шар постепенно опускается, затем раздается громкий хлопок, похожий на взрыв, после чего шар загорается и поднимается вверх. Пролетев еще некоторое расстояние, шар медленно опустился в озеро Томпсон.

Читайте также: В России британские болельщики выбросили "Ленина" в мусорный бак. Видео

Сообщается, что в корзине шара во время полета находился только один человек – пилот, управлявший шаром. Благодаря счастливой случайности пилот воздушного шара не получил ни удара током, ни других повреждений.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Видео, шар, взрыв

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 20:06 » Автор: Едгар Букмирза
     1359
     0

Похожие новости по теме

В Австралии при посадке воздушного шара пассажиров выбросило из корзины. Видео В Австралии при посадке воздушного шара пассажиров выбросило из корзины. Видео

В Австралии полёт на воздушном шаре для нескольких пассажиров закончился госпитализацией

Кадры падения воздушного шара с туристами в Египте. Видео Кадры падения воздушного шара с туристами в Египте. Видео

Воздушный шар упал в популярной среди туристов провинции Луксор.

Каскадер без парашюта выпрыгнул из воздушного шара. Видео Каскадер без парашюта выпрыгнул из воздушного шара. Видео

Смельчак выпрыгнул из корзины воздушного шара на высоте 4000 метров.

Ветер спровоцировал панику на фестивале воздушных шаров. Видео Ветер спровоцировал панику на фестивале воздушных шаров. Видео

После очередного удара пилот воздушного шара выпал из корзины.

Падение воздушного шара в Турции: кадры с места трагедии. Видео Падение воздушного шара в Турции: кадры с места трагедии. Видео

В результате ЧП погиб французский турист.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх