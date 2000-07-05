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Самый крупный самолет в мире пролетел на сверхнизкой высоте. Видео

Самый крупный самолет в мире пролетел на сверхнизкой высоте. ВидеоУкраинский транспортник-гигант Ан-225 Мрия во время посадки в Боливии пролетел над линиями электропередач.

Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 Мрия украинского госпредприятия Антонов пролетел на сверхнизкой высоте во время посадки в Боливии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На записи видно, как самолет при заходе на посадку пролетел над линиями электропередач, но из-за оптической иллюзии многие СМИ и интернет пользователи сочли, что самолет-гигант сумел пролететь под ними.

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Напомним, Ан-225 Мрия снова поднялся в воздух после ремонта и модернизации 20 марта. Пилоты взлетели на высоту почти 12 километров, где провели тестирование нового навигационного оборудования.

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 Теги: самолет, Мрия

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Сегодня, 01:15 » Автор: Татьяна Ларина
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