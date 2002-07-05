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В Нью-Йорке активистка взобралась на Статую Свободы. Видео

В Нью-Йорке активистка взобралась на Статую Свободы. ВидеоВместе с ней было еще семь человек, которые были арестованы

В среду, 4 июля, неизвестная женщина забралась на пъедестал Статуи Свободы в Нью-Йорке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Женщина держит в руках плакат, содержание которого в данный момент неизвестно.

Журналисты предполагают, что женщина является протестующей. Ее действия журналисты связывают с празднованием Дня независимости США.

Также сообщается, что вместе с ней было еще семь человек, которые были арестованы.

Остров Свободы, на котором находится монумент, был эвакуирован.

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Как известно, 4 июля Соединенные Штаты празднуют День независимости. Американцы обычно проводят его в кругу близких. И тратят рекордное количество денег на еду и фейерверки.

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 Теги: Нью-Йорк, статуя Свободы

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Сегодня, 04:53 » Автор: Татьяна Ларина
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