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Баскетболисты сборных Австралии и Филиппин устроили массовую драку. Видео
В конце третьей четверти австралийский центровой Даниэл Кикерт ударил одного из соперников локтем в голову.
Отборочный матч на чемпионат мира-2019 по баскетболу между Австралией и Филиппинами перерос в массовую драку.
В конце третьей четверти австралийский центровой Даниэл Кикерт ударил одного из соперников локтем в голову. После этого на паркете началась массовая драка, в которой приняли участие не только баскетболисты, но и персонал обеих команд, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Больше всех в итоге досталось Кикерту - когда он упал на паркет, его начали бить толпой. В одного из австралийских баскетболистов также бросили стулом.
По итогам драки 13 игроков были удалены с площадки, а игру возобновили с пятью австралийцами и тремя филиппинцами на паркете. Через несколько минут у филиппинской сборной остался один игрок, и матч был завершен при счете 89:53 в пользу Австралии.
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Отметим, что в период с 2012 по 2014 годы Кикерт выступал в Украине, где играл за "Днепр", "Будивельник" и "Азовмаш".
Отборочный матч на чемпионат мира-2019 по баскетболу между Австралией и Филиппинами перерос в массовую драку.
В конце третьей четверти австралийский центровой Даниэл Кикерт ударил одного из соперников локтем в голову. После этого на паркете началась массовая драка, в которой приняли участие не только баскетболисты, но и персонал обеих команд, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Больше всех в итоге досталось Кикерту - когда он упал на паркет, его начали бить толпой. В одного из австралийских баскетболистов также бросили стулом.
По итогам драки 13 игроков были удалены с площадки, а игру возобновили с пятью австралийцами и тремя филиппинцами на паркете. Через несколько минут у филиппинской сборной остался один игрок, и матч был завершен при счете 89:53 в пользу Австралии.
Читайте также: Отдыхающие заметили полет боевого вертолета на сверхнизкой высоте. Видео
Отметим, что в период с 2012 по 2014 годы Кикерт выступал в Украине, где играл за "Днепр", "Будивельник" и "Азовмаш".
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