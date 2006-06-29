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Баскетболисты сборных Австралии и Филиппин устроили массовую драку. Видео

Баскетболисты сборных Австралии и Филиппин устроили массовую драку. ВидеоВ конце третьей четверти австралийский центровой Даниэл Кикерт ударил одного из соперников локтем в голову.

Отборочный матч на чемпионат мира-2019 по баскетболу между Австралией и Филиппинами перерос в массовую драку.

В конце третьей четверти австралийский центровой Даниэл Кикерт ударил одного из соперников локтем в голову. После этого на паркете началась массовая драка, в которой приняли участие не только баскетболисты, но и персонал обеих команд, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Больше всех в итоге досталось Кикерту - когда он упал на паркет, его начали бить толпой. В одного из австралийских баскетболистов также бросили стулом.

По итогам драки 13 игроков были удалены с площадки, а игру возобновили с пятью австралийцами и тремя филиппинцами на паркете. Через несколько минут у филиппинской сборной остался один игрок, и матч был завершен при счете 89:53 в пользу Австралии.

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Отметим, что в период с 2012 по 2014 годы Кикерт выступал в Украине, где играл за "Днепр", "Будивельник" и "Азовмаш".

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 Теги: баскетбол, драка, видео

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Сегодня, 12:41 » Автор: Богдан Процив
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