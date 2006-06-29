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Кадры с места убийства полицейского в Киеве. Видео

Кадры с места убийства полицейского в Киеве. ВидеоМужчину с двумя огнестрельными ранениями в области груди обнаружили в Шевченковском районе столицы.

В Шевченковском районе Киева на ул. Щусева в автомобиле обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями, сообщает пресс-служба столичной полиции в четверг, 5 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Труп увидела прохожая, которая сразу сообщила об этом в полицию. Гильза была обнаружена неподалеку.

На месте работают полицейские и кинологи со служебными собаками, решается вопрос об открытии уголовного дела.

Как сообщает Информатор со ссылкой на полицейских, убитым является их коллега.

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Жители соседнего дома говорят, что не знают этого мужчину и авто им также незнакомо. Известно, что убитому около 35 лет, у него два ранения - оба в область груди.

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Сегодня, 17:35 » Автор: Богдан Процив
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