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Боевая схватка самки енота и рыси попала на камеру. Видео

Боевая схватка самки енота и рыси попала на камеру. ВидеоРысь была вынуждена уйти ни с чем.

Боевая схватка самки енота и рыси попала на видео и взорвала сеть, автором кадров стала жительница США по имени Эрин Ёрс, которая заметила и сняла происходящее.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Согласно информации, предоставленной изданием, у самки енота около двора находилось жилище с детенышами, когда же она заметила приближение хищника, решила моментально дать ему отпор.

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В комментарии в видео автор добавила, что значительная часть схватки осталась за кадром. Так, после произошедшего самка енота загнала рысь в болото, из которого она едва смогла выбраться.

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 Теги: схватка, енот, рысь, Видео

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Сегодня, 19:08 » Автор: Едгар Букмирза
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