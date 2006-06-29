Раздел: Видеоновости
Боевая схватка самки енота и рыси попала на камеру. Видео
Рысь была вынуждена уйти ни с чем.
Боевая схватка самки енота и рыси попала на видео и взорвала сеть, автором кадров стала жительница США по имени Эрин Ёрс, которая заметила и сняла происходящее.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Согласно информации, предоставленной изданием, у самки енота около двора находилось жилище с детенышами, когда же она заметила приближение хищника, решила моментально дать ему отпор.
Читайте также: Хит дня: схватка двух лосей попала на камеру
В комментарии в видео автор добавила, что значительная часть схватки осталась за кадром. Так, после произошедшего самка енота загнала рысь в болото, из которого она едва смогла выбраться.
Боевая схватка самки енота и рыси попала на видео и взорвала сеть, автором кадров стала жительница США по имени Эрин Ёрс, которая заметила и сняла происходящее.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Согласно информации, предоставленной изданием, у самки енота около двора находилось жилище с детенышами, когда же она заметила приближение хищника, решила моментально дать ему отпор.
Читайте также: Хит дня: схватка двух лосей попала на камеру
В комментарии в видео автор добавила, что значительная часть схватки осталась за кадром. Так, после произошедшего самка енота загнала рысь в болото, из которого она едва смогла выбраться.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
74
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные записки, на которые способны только дети
- Симулянта-Неймара высмеяли в ироничном клипе
- В США белка стала художницей и начала зарабатывать на Ebay
- В Сети показали забавный способ моментально успокоить ребенка
- Масштаби АТО виявилися надзвичайними
- Зорян и Шкиряк отдыхают: нардеп оконфузился с именем чиновницы
- Корупція військових контрактів відбувається на очах у Порошенка
- Кот-гимнаст стал героем прикольных мемов
- В ОБСЕ озвучили потери среди мирного населения на Донбассе
- «Засудження» Яроша – це нагорода
- «Величайшей писатель»: Роулинг высмеяла очередную опечатку Трампа
- Сенцов впервые с 2014 года увидел родственника
- Возобновление кредитования: что изменится
- Контрабанда: будут сидеть
- Умора: россиян просят принимать душ вдвоем, чтобы оставить воду иностранцам
- В районі ООС – ескалація снайперської війни
- Крыса прославилась на весь мир, расправившись со змеей
- Диктатора достаточно избрать один раз
- «Исчезновение» Путина высмеяли меткой карикатурой
- Что за «зверь» этот НОД
- В Горловке люди травятся метаном
- Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
- В полиции работают разные люди
- В Сети отыскали еще одно сходство между Путиным и Гитлером
- Есть ли в Украине «гражданская война»
- Білий Дім – не лише місце роботи президентів
- «Барин едет»: Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в Крыму
- Диверсанты атаковали украинских военных близ Зайцево и Пивденного
- Уморительные снимки, на которые стоит посмотреть дважды
- Сеть повеселил новый снимок туристов из Крыма
Оставьте свой комментарий