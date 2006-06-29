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Известный француз перепел Олега Винника. Видео

Известный француз перепел Олега Винника. ВидеоПевец очень уважает Олега Винника.

Звезда французской сцены Поль Манандиз исполнил хит Олега Винника "Вовчиця" на своем родном языке. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.

"У меня нереальное уважение к карьере Олега Винника. Он очень талантливый певец, артист и шоумен. Его песни знают наизусть, а поклонники его творчества – люди абсолютно разного возраста и пола. Мне очень нравится его песня "Вовчиця", и я решил сделать на нее piano-кавер-версию в стиле лаунж на французском языке", – рассказал Поль, который в последние годы проживает в Украине.

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В репертуаре Манандиза есть также песни на английском языке. А первой украиноязычной композицией артиста стала "Квітка душа" Нины Матвиенко. При этом француз отметил, что этот шлягер дался ему с трудом. Известно, что ранее Поль Манандиз завоевал Золотой приз Королевской Консерватории Брюсселя.

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 Теги: Олег Винник, видео, песни

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Сегодня, 20:44 » Автор: Едгар Букмирза
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