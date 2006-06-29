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Раздел: Видеоновости  
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В сети показали невероятный пикап, который карабкается по скалам. Видео

В сети показали невероятный пикап, который карабкается по скалам. ВидеоПодобное выглядит практически невозможным со стороны.

Любители оффроад-трофи оценят сноровку водителя и его самодельного пикапа выбираться из невероятных положений и преодолевать непроходимые каменистые участки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на auto.24tv.ua.

Полный привод, длинноходная подвеска, блокировка дифференциалов, каркас безопасности, вездеходные шины, лебедка... Да, все это позволяет преодолевать препятствия на пути и ехать там, где нет дороги. Но когда дело доходит до настоящих трудностей, решающее значение имеет мастерство пилота. И человек за рулем этой голубой “роздолбайки” точно знает, как нарушать законы физики, чтобы добраться туда, куда другие и не мечтали.

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Видео было снято в Пенроусе, штат Колорадо, на одном из самых сложных маршрутов на бездорожье для джипов и багги.

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 Теги: пикап, видео, скалы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Едгар Букмирза
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