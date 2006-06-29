В сети показали невероятный пикап, который карабкается по скалам. Видео

Подобное выглядит практически невозможным со стороны.



Любители оффроад-трофи оценят сноровку водителя и его самодельного пикапа выбираться из невероятных положений и преодолевать непроходимые каменистые участки.



Об этом пишет



Полный привод, длинноходная подвеска, блокировка дифференциалов, каркас безопасности, вездеходные шины, лебедка... Да, все это позволяет преодолевать препятствия на пути и ехать там, где нет дороги. Но когда дело доходит до настоящих трудностей, решающее значение имеет мастерство пилота. И человек за рулем этой голубой “роздолбайки” точно знает, как нарушать законы физики, чтобы добраться туда, куда другие и не мечтали.



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Видео было снято в Пенроусе, штат Колорадо, на одном из самых сложных маршрутов на бездорожье для джипов и багги.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Любители оффроад-трофи оценят сноровку водителя и его самодельного пикапа выбираться из невероятных положений и преодолевать непроходимые каменистые участки.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на auto.24tv.ua Полный привод, длинноходная подвеска, блокировка дифференциалов, каркас безопасности, вездеходные шины, лебедка... Да, все это позволяет преодолевать препятствия на пути и ехать там, где нет дороги. Но когда дело доходит до настоящих трудностей, решающее значение имеет мастерство пилота. И человек за рулем этой голубой “роздолбайки” точно знает, как нарушать законы физики, чтобы добраться туда, куда другие и не мечтали.Видео было снято в Пенроусе, штат Колорадо, на одном из самых сложных маршрутов на бездорожье для джипов и багги.



